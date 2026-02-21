Tο πιο ακριβό αυτοκόλλητο Panini δεν είναι καν ποδοσφαιρικό

Ήταν κάτι σαν ζήτημα ζωής και θανάτου το να καταφέρουμε να συμπληρώσουμε όλα τα αυτοκόλλητα σε ένα album με «χαρτάκια» Panini. Κανείς δεν ενδιαφερόταν για τα δώρα που ενδεχομένως κέρδιζε ο νικητής, η κατάκτηση τους φάνταζε πολύ μακρινή, όλοι είχαμε προσηλωθεί στο στόχο: αν είχαμε τριπλό το αυτοκόλλητο του Νίκου Νιόπλια και μας έλειπε ένας Ζόραν Σλίτκσοβιτς με την φανέλα της ΑΕΚ, έπρεπε να βρούμε τον Ζόραν Σλίτσκοβιτς, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε πως έπρεπε να αφήσουμε στην άκρη την μελέτη της Γλώσσας ή των Μαθηματικών, για μια ξαφνική συνάντηση στην πλατεία με κάποια «άκρη» από το Δημοτικό της παραδιπλανής γειτονιάς. Ποιός θα το φανταζόταν ότι σήμερα, τα αυτοκόλλητα Panini θα κόστιζαν όσο ένας μισθός.

Με μια ματιά στο site vendora.gr, βρίσκουμε το πιο ακριβό αυτοκόλλητο της πλατφόρμας. Είναι ο Μάικλ Τζόρνταν του 1988, με τιμή 1.000 ευρώ και δεύτερος ο Νίκος Γκάλης, από το 1991, στα 300 ευρώ.

Michael Jordan - Vendora

Νίκος Γκάλης - Vendora

Με το ποδόσφαιρο τι γίνεται;

Συλλογή αυτοκόλλητα ποδοσφαίρου

H παραπάνω συλλογή είναι τα διπλά-τριπλά «χαρτάκια» ενός ανθρώπου που υπήρξε παιδί στα τέλη 80ς - αρχές 90ς και κράτησε αυτή τη σταγόνα παιδικότητας του ως τα δεύτερα «-άντα». Και αποφάσισε να βγάλει κάποια χρήματα από αυτή την ανάμνηση, ζητώντας 450 ευρώ από συλλέκτες εκεί έξω. Τελικά η παιδικότητα κοστίζει ακριβά, πολύ ακριβά.