Πάνω από 4 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι το ρουσφέτι είτε υπάρχει διαχρονικά στην Ελλάδα είτε αυξήθηκε κατά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως δείχνει δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση καταγράφει τα προβλήματα των πολιτών, αλλά και τα ποσοστά των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για το ρουσφέτι

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το 42,8% των πολιτών απαντάει, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι το ρουσφέτι είναι διαχρονικό στην Ελλάδα, ενώ το 42,2% ότι αυξήθηκε κατά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ακόμα, το 11,4% θεωρεί ότι οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόσθεσαν κάτι νέο, ενώ το 3,6% δεν απάντησε στην ερώτηση.

Τα προβλήματα των πολιτών και τα μέτρα της κυβέρνησης

Όσον αφορά την ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών, σταθερά πρώτο παραμένει αυτό της ακρίβειας και του πληθωρισμού με ποσοστό 52,2%, εννώ ακολουθεί το ζήτημα της οικονομίας και της ανάπτυξης με 30,7%.

Η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για το 18,1% των ερωτηθέντων, ενώ το ζήτημα της απονομής δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου για το 15,6%.

Το κόστος της ενέργειας αποτελεί πρόβλημα για το 14,7% και ο πόλεμος στο Ιράν για το 11,7%, ενώ η κατάσταση στο ΕΣΥ συγκεντρώνει το 9,4% και η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας 9%.

Το 92,3% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί για την προοπτική ενός κύματος ακρίβειας λόγω των διεθνών εξελίξεων, ενώ απαισιόδοξοι εμφανίζονται οι περισσότεροι ερωτηθέντες όσον αφορά τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Το κόμμα Τσίπρα

Όσον αφορά την ερώτηση για το πόσο πιθανό είναι οι ερωτηθέντες να ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 65,9% απαντάει καθόλου, το 11,5% λίγο, το 11,4% αρκετά, το 7,7% πολύ, ενώ ένα 3,5% δεν απάντησε.

Η δημοσκόπηση καταγράφει άνοδο όσον αφορά τη δυνητική ψήφο στο ενδεχόμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Το κόμμα Καρυστιανού

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι οι ερωτηθέντες να ψηφίσουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 57,8% απαντάει καθόλου, το 15% λίγο, το 12,1% αρκετά, το 9% πολύ, ενώ ένα 6% δεν απάντησε.

Πότε πρέπει να γίνουν εκλογές

Στο ερώτημα για το πότε πιστεύουν ότι θα πρέπει να γίνουν εκλογές, οι ερωτηθέντες απάντησαν:

Άμεσα: 28,4%

Φθινόπωρο: 24,6%

Άνοιξη του 2027: 39,3%

ΔΓ/ΔΑ: 7,6%

Τα ποσοστά των κομμάτων

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, τα ποσοστά των κομμάτων όσον αφορά την πρόθεση ψήφου διαμορφώνονται ως εξής:

ΝΔ: 25,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,7%

Ελληνική Λύση: 7,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,7%

ΚΚΕ: 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,5%

Φωνή Λογικής: 3,5%

ΜΕΡΑ25: 2,3%

ΝΙΚΗ: 1,4%

Σπαρτιάτες: 0,9%

Δημοκράτες: 0,9%

Νέα Αριστερά: 0,8%

Άλλο κόμμα επιλέγει το 10,3%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 18,4%.