Δημοσκόπηση Pulse: Τι ανησυχεί περισσότερο τους πολίτες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα της δημοσκόπησης της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ, ιδιαίτερα εν μέσω εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Υπό το δείγμα 1.056 ενήλικων πολιτών, 48% των Ελλήνων ανησυχούν πολύ και 31% αρκετά με τα όσα συμβαίνουν στη σύρραξη της Μέσης Ανατολής, ενώ μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 5% φαίνεται να αδιαφορεί, δείγμα της σοβαρότητας της κατάστασης στο Ιράν.

Αναφορικά με το ποιες συνέπειες μπορεί να ανησυχούν περισσότερο τους πολίτες, από τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή οι πολίτες απάντησαν κατά σειρά:

Στρατιωτική εμπλοκή

Ανθρωπιστική κρίση/Προσφυγικές ροές

Οικονομία

Τρομοκρατία

Γενικότερη αναταραχή

Άλλο

ΔΓ/ΔΑ

Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις κυβερνητικές ενέργειες υπέρ της Κύπρου

Το 72% των Ελλήνων που απάντησαν στη δημοσκόπηση αξιολόγησαν με θετικό πρόσημο τις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης στην Κύπρο (άμεση αντίδραση πριν από κάθε άλλη χώρα και αποστολή φρεγάτας και ελικοπτέρων), ενώ το 19% είχε αντίθετη άποψη.



Δημοσκόπηση: Πώς διαμορφώθηκε η πρόθεση ψήφου

Αναφορικά, με την πρόθεση ψήφου το 25% των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης, απάντησε ότι πρόκειται να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί, το ΠΑΣΟΚ 11%, η Πλεύση Ελευθερίας 8%, η Ελληνική Λύση 7%, το ΚΚΕ 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 5%, η Φωνή Λογικής 3%/, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα συγκέντρωσαν κάτω από 3%.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες ένα κόμμα Σαμαρά, Τσίπρα και Καρυστιανού

Ένα κόμμα με ηγέτη τον Αντώνη Σαμαρά αξιολόγησαν οι πολίτες. Το 43% αξιολογεί αρνητικά τη δημιουργία ενός τέτοιου κόμματος ενώ αδιάφορα 27%. Θετικά, το αξιολογεί ένα 5%.

Αντίστοιχα, το 41% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε αρνητικά και ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ ένα 12 % το αξιολόγησε θετικά και ένα 22% αδιάφορα.

Τέλος, το 29% των ερωτηθέντων απάντησε ότι βλέπει αρνητικά ένα κόμμα Καρυστιανού ενώ το 25% αδιάφορα. Θετικά το αξιολογεί ένα 13%.