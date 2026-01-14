Δημοσκόπηση Real Polls: Πόσοι πολίτες θα ψήφιζαν σήμερα τη Μαρία Καρυστιανού

Βγήκαν τα πορίσματα τη δημοσκόπησης της Real Polls και ενδιαφέρον παρουσιάζει μεταξύ άλλων, το πώς ανταποκρίθηκαν οι πολίτες στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού.

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι, αναφορικά με την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πάλι στην κορυφή με ποσοστό 24,4%. Ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 9,2%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 7,8%, ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ26 2,8%, η Νέα Αριστερά 1,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,1%, η Νίκη 0,8%, οι Σπαρτιάτες 0,8%, «Άλλο Κόμμα» επιλέγει το 12,1%, ενώ το 14,8% δηλώνει ότι «δεν έχει αποφασίσει».

Δημοσκόπηση Real Polls | protagon.gr

Σε ερώτηση «ποιος θα θεωρείται θα βελτιώσει την κατάσταση στη χώρα», όσοι συμμετείχαν απάντησαν ότι επιθυμούν νέο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, το 43,7% ζητά «ένα νέο κόμμα», το 24,5% «η σημερινή κυβέρνηση», το 16% «κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα», το 5,8% «η αξιωματική αντιπολίτευση».

Δημοσκόπηση Real Polls: Τι απαντούν οι πολίτες για κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Τα πρόσωπα που έχουν συζητηθεί έντονα τον τελευταίο καιρό είναι ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού. Ο μεν για την επιστροφή του ενεργά στην πολιτική σκηνή με νέο φορέα και η δε για την πρεμιέρα της στην πολιτική σκηνή.

Σε ερώτηση πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, το 4,6% απαντά «σίγουρα ναι», το 11,4% «μάλλον ναι», το 12,3% «μάλλον όχι», το 67,9% «σίγουρα όχι».

Στην αντίστοιχη ερώτηση για ένα νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού, μητέρα θύματος των Τεμπών, το 9,3% δηλώνει ότι «σίγουρα ναι» θα το ψήφιζε, το 18,3% «μάλλον ναι», το 14,1% «μάλλον όχι», το 52% «σίγουρα όχι».