Δημοσκόπηση: Σχεδόν 8 στους 10 υπέρ των αγροτών - Οι απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσίπρα και Καρυστιανού

Την πρώτη θέση εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται υπέρ των αγροτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political».
Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:
- Νέα Δημοκρατία: 25,8%
- ΠΑΣΟΚ: 11,6%
- Ελληνική Λύση: 6,5%
- Πλεύση Ελευθερίας: 6,2%
- ΚΚΕ: 5,9%
- Φωνή Λογικής: 5,2%
- ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%
- Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
- ΜέΡΑ25: 3%
- Νέα Αριστερά: 1,3%
- Νίκη: 1%
Άλλο κόμμα απαντάει το 9,1%, ενώ το 18,1% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.
Δημοσκόπηση: Σχεδόν 8 στους 10 υπέρ των αγροτών
Στο ερώτημα αν έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δηλώνουν σε ποσοστό 76% ότι έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο.
Όχι και μάλλον όχι απαντάει μόλις το 21%, ενώ ένα 3% δεν απαντά.
Όσον αφορά τα αγροτικά μπλόκα, το 53% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 46% δεν συμφωνεί ή μάλλον δεν συμφωνεί. Το 1% δεν απαντάει.
«Ρουσφέτι» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Αναφορικά με το τι είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 51% των ερωτηθέντων απαντάει ότι είναι ρουσφέτι από πολιτικά πρόσωπα προς κομματικά μέλη, συγγενείς και ψηφοφόρους.
Ακόμα, το 26% κάνει λόγο για εμπλοκή πολιτικών προσώπων για ίδιον οικονομικό όφελος, το 20% θεωρεί ότι επιτήδειοι «αγρότες» κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το σύστημα των επιδοτήσεων, ενώ ένα 3% θεωρεί ότι είναι κάτι άλλο.
Τσίπρας ή Καρυστιανού;
Στο ερώτημα για το τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν στις εκλογές συμμετείχαν μόνο δύο κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, η τελευταία συγκεντρώνει ποσοστό 25%, ενώ το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού 16%.
Ωστόσο το 57% απαντά «κανένα», ενώ ένα 2% δηλώνει ΔΞ/ΔΑ.
