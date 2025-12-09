Μενού

Δημοσκόπηση: Σχεδόν 8 στους 10 υπέρ των αγροτών - Οι απαντήσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ, Τσίπρα και Καρυστιανού

Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση για τα ποσοστά των κομμάτων και τις κινηοποιήσεις των αγροτών. Η γνώμη για τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον Τσίπρα και την Καρυστιανού.

αγρότες
Αγροτικές κινητοποιήσεις | Eurokinissi
Την πρώτη θέση εξακολουθεί να διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία τάσσεται υπέρ των αγροτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα «Political».

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου τα κόμματα συγκεντρώνουν τα εξής ποσοστά:

  • Νέα Δημοκρατία: 25,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 11,6%
  • Ελληνική Λύση: 6,5%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 6,2%
  • ΚΚΕ: 5,9%
  • Φωνή Λογικής: 5,2%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 3,3%
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 3%
  • ΜέΡΑ25: 3%
  • Νέα Αριστερά: 1,3%
  • Νίκη: 1%

Άλλο κόμμα απαντάει το 9,1%, ενώ το 18,1% δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει.

δημοσκόπηση 2

Στο ερώτημα αν έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δηλώνουν σε ποσοστό 76% ότι έχουν ή μάλλον έχουν δίκιο.

Όχι και μάλλον όχι απαντάει μόλις το 21%, ενώ ένα 3% δεν απαντά.

Όσον αφορά τα αγροτικά μπλόκα, το 53% δηλώνει ότι συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί, ενώ το 46% δεν συμφωνεί ή μάλλον δεν συμφωνεί. Το 1% δεν απαντάει.

δημοσκόπηση

«Ρουσφέτι» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφορικά με το τι είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 51% των ερωτηθέντων απαντάει ότι είναι ρουσφέτι από πολιτικά πρόσωπα προς κομματικά μέλη, συγγενείς και ψηφοφόρους.

Ακόμα, το 26% κάνει λόγο για εμπλοκή πολιτικών προσώπων για ίδιον οικονομικό όφελος, το 20% θεωρεί ότι επιτήδειοι «αγρότες» κατάφεραν να εκμεταλλευτούν το σύστημα των επιδοτήσεων, ενώ ένα 3% θεωρεί ότι είναι κάτι άλλο.

Τσίπρας ή Καρυστιανού;

Στο ερώτημα για το τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν στις εκλογές συμμετείχαν μόνο δύο κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, η τελευταία συγκεντρώνει ποσοστό 25%, ενώ το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού 16%.

Ωστόσο το 57% απαντά «κανένα», ενώ ένα 2% δηλώνει ΔΞ/ΔΑ.

δημοσκόπηση 3

