Το δράμα του Φάμελλου στη ΔΕΘ, οι σίγουρα κομμένοι από τον Τσίπρα και το καραμανλικό τραπέζι 

Τσιμπάει η ΝΔ ως και 2 μονάδες στις μετρήσεις που παίρνει το Μαξίμου και επανέρχεται με την εκτίμηση σε ποσοστά ευρωεκλογών ή και κάτι περισσότερο. Με άλλα λόγια, φαίνεται να μαζεύει τη ζημιά που έπαθε λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και στο Μαξίμου εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμα σημαντικό περιθώριο ανάκαμψης. Και αυτό γιατί, με βάση την ανάλυση που γίνεται στα focus groups, οι πολίτες δεν έχουν ακριβώς καταλάβει τι είναι αυτό που κερδίζουν από τις ανακοινώσεις, χώρια ότι ακόμα δεν το έχουν δει στην τσέπη τους. Οπότε, με βάση αυτόν τον άξονα θα περιστραφεί και η δημόσια ρητορική των κυβερνητικών στελεχών αυτές τις μέρες.

Ο Φάμελλος και το «αδιανόητο»

Από χθες νομίζω σας είχα προϊδεάσει για το μπαράζ ερωτήσεων που επρόκειτο να δεχθεί ο Σωκράτης Φάμελλος από τους δημοσιογράφους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το κόμμα Τσίπρα. Αν το συνδυάσω και με τη δημοσκοπική κατρακύλα του κόμματος, δεν θα ήθελα καθόλου να ήμουν στη θέση του. Κι αυτό γιατί ο Φάμελλος είχε κάθε καλό σκοπό να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, αλλά έλα που οι μισοί και πλέον βουλευτές του κόμματος έχουν μια αγωνία: το εάν θα τους συμπεριλάβει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο του κόμμα. Οπότε το «αδιανόητο», δηλαδή η λέξη που χρησιμοποίησε για να περιγράψει το υποθετικό σενάριο ενός κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού, δεν είναι και τόσο αδιανόητο.

Οι «κομμένοι»

Το καλύτερο βέβαια αφορά αυτούς που είναι λίγο πολύ βέβαιοι πως ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα τους συμπεριλάβει στο νέο σχήμα. Πχ. Ο Παύλος Πολάκης ή ο Νίκος Παππάς. Οπότε τους μένει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ για να δώσουν τη μάχη τους. Δεν το λες και τόσο αισιόδοξο με τα ποσοστά που καταγράφει.

To μνημόσυνο Σαμαρά

Και πάλι ανοιχτό για τον κόσμο, αλλά όχι για τα ΜΜΕ, θα είναι το μνημόσυνο για τις 40 μέρες από την εκδημία της Λένας Σαμαρά που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά θα είναι στο Α' Νεκροταφείο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής, ενώ είναι πιθανό να έρθει και ο Κώστας Σαμαράς που ξεκίνησε το μεταπτυχιακό του στις ΗΠΑ. Μάλιστα, η Γεωργία Σαμαρά είχε το θλιβερό καθήκον να πάει μαζί του, λίγες μέρες αφού αποχαιρέτισε την πρωτότοκη κόρη της. Πολιτικές παρουσίες δεδομένα θα υπάρχουν, αλλά ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση.

Το καραμανλικό τραπέζι στο Ψυχικό

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Καραμανλή Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος εθεάθησαν χθες στο γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού Nolita. Όπως είναι γνωστό, άμα θες να συνωμοτήσεις δεν πας σε ένα κεντρικό εστιατόριο του Ψυχικού και εν πάσει περιπτώσει, αν πας, υπάρχει και πριβέ στο πατάρι. Άρα, η συζήτηση ήταν φιλική και με άξονα τις διακοπές, αν και είχε και ολίγο από πολιτική. Πάντως, αν περιμένετε σύντομα νέα παρέμβαση του Καραμανλή, νομίζω ότι θα απογοητευτείτε γιατί περιμένει και αυτός να δει πού πάνε τα πράγματα. Πάντως, πλάτη για το κόμμα Σαμαρά δεν βάζει.

Το μπάσκετ άλλαξε την ώρα της εκδήλωσης στο Ηρώδειο

Το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι φαν του μπάσκετ το ξέρουμε. Το ότι σκέφτεται να ταξιδέψει στη Ρίγα για τον τελικό - εφόσον η εθνική προκριθεί απόψε - κι αυτό το ξέρουμε. Όμως ο σημερινός ημιτελικός με την Τουρκία έχει τεράστια σημασία. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να χάσει τον αγώνα; Έτσι η σημερινή εκδήλωση στο Ηρώδειο με καλεσμένο τον Σερ Ντέμις Χασάμπις, συνιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Google DeepMind που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20.30 θα ξεκινήσει νωρίτερα, δηλαδή στις 19.45. Ώστε να τελειώσει έγκαιρα και να δουν όλοι τον αγώνα. Βέβαια, μετά ακολουθεί δείπνο σε γειτονικό εστιατόριο με θέα την Ακρόπολη, αλλά σε κάποια γιγαντοοθόνη θα μπει και ο αγώνας.

Κόμμα Καρυστιανού

Αυτό που μου προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκπληξη από τη δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political είναι η απάντηση των ερωτηθέντων για ένα νέο κόμμα. Ρωτήθηκαν γαι το εάν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα ή τη Μαρία Καρυστιανού. Για τον πρώτο απάντησε θετικά ένα 9%. Για τον δεύτερο ένα 13%. Για την τρίτη, ένα 25%. Ομολογώ πως αν μη τι άλλο, αυτή η μέτρηση αποδεικνύει το πόσο ευμετάβλητο είναι το εκλογικό σώμα.