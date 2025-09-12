Η συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ και ο... πρωταγωνιστής Αλέξης Τσίπρας

Περισσότερες από δέκα ερωτήσεις που αφορούσαν τον Αλέξη Τσίπρα έπρεπε να απαντήσει ο Σωκράτης Φάμελλος στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φάνηκε πως είχε προετοιμαστεί αρκετά καλά με τους συνεργάτες του και καταφέρνοντας να κρατήσει την ψυχραιμία του έμεινε σε απαντήσεις θεσμικού επιπέδου.

Άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός και εκείνος που οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κυβερνητική τροχιά επομένως δε θα μπορούσε να «παίξει» σε φουλ επίθεση ωστόσο εμφανίστηκε ξεκάθαρος απέναντι στα σενάρια που ακούγονται περί δημιουργίας άλλου κόμματος από τον κ.Τσίπρα.

Ο Σωκράτης Φαμελλος είπε πως θεωρεί αδιανόητα αυτά τα σενάρια ενώ εμφανίστηκε εκτός από υπερασπιστής της διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ενωτικός τονίζοντας πως είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ θέλοντας να αφήσει να εννοηθεί πως βρίσκονται σε άμεση συνεννόηση. Μάλιστα έστειλε και μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως ο χώρος δε «σηκώνει» άλλο κατακερματισμό δυνάμεων.

Με στόχο λοιπόν το μήνυμα να φτάσει σε όλους έκρουσε και τον κώδωνα του κινδύνου για το που θα μπορούσε να οδηγήσει η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Προφανώς και δεν είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκείνος που θα πει στον Αλέξη Τσίπρα πως θα πρέπει μα πράξει ωστόσο επεσήμανε τον κίνδυνο που υπάρχει. Δεν είναι άλλωστε κρυφό πως στελέχη της Κουμουνδούρου δεν κρύβουν τον εκνευρισμό τους για το γεγονός πως ο κ.Τσιπρας δε γνωστοποιεί τις προθέσεις του αλλά ούτε και διαψεύδει ή επιβεβαιώνει κάποιο από τα σενάρια που ακούγονται.

Εκτιμούν μάλιστα πως με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουν να φτάσουν σε ποσοστά τόσο χαμηλά που δε θα μπορούν να μπουν ούτε στο Βουλή.

Από την άλλη ο πρώην πρωθυπουργός επιμένει να κρατά κρυφά τα χαρτιά τους με αρκετά στελέχη της κεντροαριστεράς να πιστεύουν πως τον Ιανουάριο θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα. Όπως και να έχει ακόμη και εάν η συνέντευξη Τύπου ήταν αμήχανη ο Σωκράτης Φάμελλος κατάφερε, ομολογουμένως, να κρατηθεί και να μην επηρεαστεί ούτε και από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις.

Αποφάσισε στην ομιλία του το βράδυ της Τετάρτης να αναλύσει το σχέδιο του για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ καθώς γνώριζε πως οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων θα ήταν κυρίως αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό. Η ΔΕΘ για τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να τελείωσε όμως έρχεται ένα δύσκολο διάστημα και μάλιστα σε μια εκλογική χρόνια όπου θα πρέπει να δείξει ότι αντέχει.

Ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ είναι το ζητούμενο για την Κουμουνδούρου μόνο που αυτό δεν είναι μια απλή υπόθεση ιδίως όταν στη ζυγαριά υπάρχει και ανοικτό το ενδεχόμενο επανενεργοποίησης του Αλέξη Τσίπρα.