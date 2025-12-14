«Είναι άθλιο αυτό που κάνεις»: Έκλεισε το τηλέφωνο στον αέρα του Mega η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σε καυγά στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» κατέληξε η τηλεφωνική επικοινωνία με τη Ζωή Κωνταντοπούλου που κλήθηκε να μιλήσει για τα όσα έχουν συμβεί με τον Γιώργο Ξυλούρη και την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο αγώνας μέσα στην εξεταστική επιτροπή είναι να φωτιστεί σε όλες τις διαστάσεις του αυτό το σκάνδαλο, με τους «Φραπέδες», τους «Χασάπηδες», όλων αυτών που κολυμπάνε στο χρήμα χωρίς προσόντα και δουλειά, μόνο και μόνο επειδή είναι κομματικά στελέχη, την ώρα που οι πραγματικοί αγρότες πεινάνε στην κυριολεξία» είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως δέχεται διαρκές bullying από τους προεδρεύοντες της εξεταστικής επιτροπής, καταγγέλλοντας το κλείσιμο του μικροφώνου της, αλλά και κακοποιητικές δηλώσεις εις βάρος της για να την κάμψουν, όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν επιτέθηκα στην Συρεγγέλα. Ο Ξυλούρης με απείλησε και η Συρεγγέλα, ο Νικολακόπουλος και η ΝΔ τον φυγάδευσαν. Η φράση «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν» προέρχεται από εργάτριες της κλωστοϋφαντουργίας και είναι μία φράση αντισύμβολο προς τον καθωσπρεπισμό και την δήθεν ευπρέπεια» ανέφερε.

Ωστόσο η συζήτηση πήρε άλλη τροπή και έληξε άδοξα, έπειτα από τον διάλογο που είχε η κα Κωνσταντοπούλου με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη.

«Γιατί την ώρα που εκτοξεύτηκε αυτή η απειλή και ήταν μέσα στη Βουλή και θα είχατε και τη συνδρομή του φρούραρχου, δεν πήγατε ακριβώς από κάτω, στο ΑΤ του Συντάγματος να καταθέσετε αυτή τη μήνυση και ο κύριος Ξυλούρης να οδηγηθεί στο αυτόφωρο; Γιατί δεν πήγατε στο τμήμα εκείνη την ώρα;», ρώτησε ο Σωτήρης Μπολάκης.

Λίγο αργότερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε και ενώ είχε προηγηθεί μεταξύ τους διάλογος: «Σίσσυ μου, το θεωρώ πολύ άγριο αυτό που γίνεται, να υφίσταμαι αυτή την επίθεση on air ενώ είμαι στο τηλέφωνο και να μου λέει κάποιος ότι εγώ κάνω επιθέσεις. Με συγχωρείς, Σίσσυ μου! Και για μένα υπάρχει αυτό το όριο. Να μου λέει κάποιος μετά από όλα αυτά, γιατί δεν πήγα στο Σύνταγμα, στο ΑΤ και ότι φταίω εγώ. Θα σας αφήσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Νωρίτερα είχε πει στον Σωτήρη Μπολάκη «Εσύ μην προσβάλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου. Σωτήρη μου, είναι άθλιο αυτό που κάνεις!».