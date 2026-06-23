Ανακοινώθηκαν σήμερα Τρίτη, 23 Ιουλίου τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τους κρίσιμους τομείς στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να ενισχύσει το προφίλ του νέου κόμματος και να προωθήσει τα στελέχη που φέρνουν έναν φρέσκο αέρα. Το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο και γι αυτό έχουν ανεβάσει τους ρυθμούς τους στην Αμαλίας για να είναι όλα έτοιμα.

Υπενθυμίζεται, ότι η λίστα των τομεαρχών και των αναπληρωτών είναι προσωπικότητες που βρίσκονται στους 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και πολλά απο αυτά έχουν ξεκινήσει και τις εμφανίσεις τους σε τηλεοπτικά πάνελ.

Αναλυτικά οι τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης

Τεμπονέρας Διονύσης (Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος

Δρίτσας Σπύρος (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Τομέας Παιδείας : Λαλιώτου Ιωάννα

: Λαλιώτου Ιωάννα (Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης

Ζανιάς Αναστάσης (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης

Μαυρουδής Χάρης (Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα

Αντωνοπούλου Μαριζέτα (Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης

Λυρίτσης Δημήτρης (Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Ισχυρή Δημοκρατία

Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία

Λεπενιώτη Μαρία (Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος

Ιωακειμίδης Γιώργος (Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης

Θεοδωράκης Γρηγόρης (Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Δίκαιη Ανάπτυξη

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος

Κουτεντάκης Φραγκίσκος (Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος

Πετράκος Γιώργος (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος

Κωνσταντινίδης Γιώργος (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης

Σαλπέας Γιάννης (Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς

Μόσχος Θωμάς (Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας

Λαγουβάρδος Κώστας (Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος

Τρίαντος Νίκος (Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης

Πλειώνης Μανώλης (Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

Τσιριγώτη Ζαχαρούλα (Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

Ψηφιακή Κυριαρχία

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή

Πάντζιου Γραμματή (Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης

Τζήμητρας Χάρης (Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

Χριστοδούλου Χρήστος (Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος

Σκανδάμης Μαρίνος (Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης