Τσίπρας: Σήμερα ανακοινώνει τα πρόσωπα της «σκιώδους κυβέρνησης» - Η παλιά φρουρά και το «νέο αίμα»

Εντός της ημέρας, εκτός απροόπτου, αναμένεται η ανακοίνωση της «σκιώδους κυβέρνησης» που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, με τα πρόσωπα «κλειδιά» που θα αναλάβουν τους κρίσιμους τομείς στο κόμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Ο κ. Τσίπρας θέλει να ενισχύσει το προφίλ του νέου κόμματος και να προωθήσει τα στελέχη που φέρνουν έναν "φρέσκο" αέρα. Το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο και γι αυτό έχουν ανεβάσει τους ρυθμούς τους στην Αμαλίας για να είναι όλα έτοιμα.

Παράλληλα συγκροτείται και η Πολιτική Επιτροπή που θα αποτελείται από 60 έως 75 άτομα καθώς και το συντονιστικό κέντρο με τα 15 στελέχη και τα συντονιστικά ανά εκλογική περιφέρεια.

Τσίπρας: Τα πρόσωπα «κλειδιά»

Η λίστα των τομεαρχών και των αναπληρωτών έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να είναι προσωπικότητες που βρίσκονται στους 300 που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και πολλά απο αυτά έχουν ξεκινήσει και τις εμφανίσεις τους σε τηλεοπτικά πάνελ.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως στο οικονομικό επιτελείο κεντρικό ρόλο θα έχει ο Γιώργος Χουλιαράκης ο οποίος, ωστόσο λόγω της συνεργασίας του με την Τράπεζα της Ελλάδας αναμένεται να έχει έναν συντονιστικό ρόλο.

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Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, πρώην επικεφαλής του γραφείου προϋπολογισμού της Βουλής και ο Δημήτρης Λιάκος, πρώην υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ φαίνεται πως θα είναι εκείνοι που θα έχουν την εποπτεία του νευραλγικού πόστου των οικονομικών που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως στον τομέα της Ανάπτυξης εκτός από την Ευγενία Φωτονιάτα που έτσι και αλλιώς έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ΕΛ.Α.Σ. θα είναι και ο Γιώργος Παππάς, πρώην πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, με μια ιδιαίτερη δυναμική στην Αχαΐα.

Τομεάρχης Εργασίας, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Διονύσης Τεμπονέρας καθώς είναι ένα στέλεχος που ανήκει στην παλαιά φρουρά με γνώση του αντικειμένου, ενώ στο μέλλον δεν αποκλείεται η ένταξη και της Έφης Αχτσιόγλου που για την ώρα αξιολογήθηκε πως δεν είναι κατάλληλη η ανακοίνωση του ονοματός της.

Στον τομέα της υγείας ο χειρουργός Σπύρος Δρίτσας δεν μπορεί να αποκλειστεί από το να αναλάβει τον τομέα της Υγείας, καθώς έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του ενώ γνωρίζει ως ενεργός γιατρός στον Ευαγγελισμό τις δυσκολίες και τις ανάγκες του ΕΣΥ.

Για τα θέματα του υπουργείου Εξωτερικών ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Χάρης Τζήμητρας, είναι ένα πρόσωπο που επενδύει ο Αλέξης Τσίπρας όπως και για τον τομέα της Παιδείας την καθηγήτρια Ιστορίας Ιωάννα Λαλιώτου.

Μέσα στους 300 που υπέγραψαν την ιδρυτικη διακήρυξη είναι πρόσωπα που άφησαν στην ενεργό τους πορεία το στίγμα τους και δεν αποκλείεται να ενεργοποιηθούν όπως ο πρώην αρχηγός του λιμενικού σώματος, Σταμάτης Ράπτης και ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, Άρης Ανδρικόπουλος για τους τομείς Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα αλλά και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Χρήστος Χριστοδούλου που θα μπορούσε να παίξει ρόλο στον αμυντικό τομέα.

Την ίδια ώρα ακούγεται πως και η Μαρία Λεπενιώτη, που είναι πρώην δικαστικός και συνόδευσε τον Αλέξη Τσίπρα στην Άρειο Πάγο για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη, θα έχει ενεργό ρόλο στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Συντονιστής όμως των τομέων οι πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι ο στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κώστας Γαβρόγλου

Στον πρωινό καφέ, το συντονιστικό γραφείο, θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Μιχάλης Καλογήρου, Γιώργος Βασιλειάδης, Κώστας Τούμπουρος, Ευγενία Φωτονιάτα, Γιάννα Πεππέ, Νίκος Μαραντζίδης, Θεώνη Κουφονικολάκου, Άννα Παπαδοπούλου, Κώστας Γαβρόγλου, Διονύσης Τεμπονέρας κ.α.