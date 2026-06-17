Ελεονώρα Μελέτη: «Είναι χυδαίο ανήλικα παιδιά να γίνονται influencers»

Αιχμηρή παρέμβαση από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγματοποίησε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από την έκθεση των social media.

Κατά τη διάρκεια της σχετικής συζήτησης, η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε κυρίως στο φαινόμενο των παιδιών-influencers, αποκαλώντας το χυδαίο. Όπως τόνισε, όσο η κοινωνία παλεύει για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας σε εργοστάσια, δρόμους και φανάρια, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γίνεται όλο και πιο συχνό το φαινόμενο εκμετάλλευσης ανηλίκων, συχνά με τη συναίνεση ή και την ενθάρρυνση των ενηλίκων.

Ακόμη κι όταν τα παιδιά δεν λαμβάνουν άμεσα αμοιβή για το περιεχόμενο που παράγουν, εκτίθενται σε ακατάλληλα πρότυπα, μαθαίνουν να μετρούν την αξία τους μέσα από την ψηφιακή τους απήχηση και στερούνται σταδιακά την παιδική τους αθωότητα, υπογράμμισε η ευρωβουλευτής.

Η Ελεονώρα Μελέτη επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στον ψηφιακό χώρο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να μεγαλώνουν και να αναπτύσσονται μακριά από πιέσεις, εμπορευματοποίηση και πρόωρη έκθεση στη δημόσια σφαίρα.