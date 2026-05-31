Επεισόδια καταγράφηκαν στην Αλβανία, στα πλαίσια διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής Σβέρνιτσα, για την τη δημιουργία πολυτελούς τουριστικού θέρετρου σε μία προστατευόμενη οικολογικά ζώνη. Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της έντασης.

Σε ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια, σημειώνοντας ότι «η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα τραυματία κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή και ζήτησε την «πλήρη τήρηση του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών».

Προσοχή σκληρές εικόνες:

A luxury resort project backed by Jared Kushner and Ivanka Trump has sparked controversy on Albania’s southern coast after construction began near the protected Narta Lagoon.



Residents and environmental activists have protested the development, clashing with private security… pic.twitter.com/WDr2crYXXj — Clash Report (@clashreport) May 30, 2026

Έλληνας τραυματίας στην Αλβανία: Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Η επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέρει: «Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».