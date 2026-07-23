Ενίσχυση της αεράμυνας μέσω της «Ασπίδας του Αχιλλέα»: Τι περιλαμβάνει και πώς θα λειτουργεί ο «θόλος»

Το ΚΥΣΕΑ έδωσε σήμερα το «πράσινο φως» για το γιγαντιαίο εξοπλιστικό πρόγραμμα των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο έχει ως αιχμή την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας μέσω της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Έναν θόλο που θα μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε είδους απειλές με το μικρότερο δυνατό κόστος, είτε πρόκειται για πυραύλους και αεροπλάνα, είτε για drones ή μη επανδρωμένα συστήματα αυτοκτονίας.

Πρόκειται για συστήματα ισραηλινής προέλευσης που θα κοστίσουν 3 δισεκατομμύρια με 25% συμμετοχή ελληνικών εταιρειών.

Πώς θα λειτουργεί ο θόλος

Ο θόλος θα χαρακτηρίζεται από ένα δικτυοκεντρικό σύστημα σύνδεσης και διαχείρισης όπου ακόμη και οι διόπτρες στα κράνη των στρατιωτών θα μεταδίδουν την εικόνα τους σε ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων. Εκεί με τη χρήση ΑΙ θα προτεραιοποιούνται οι απειλές και θα υποδεικνύεται το πιο προσφιλές σύστημα για την εξουδετέρωση της απειλής.

Ο θόλος αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικός το 2035 ενώ το ΚΥΣΕΑ ανέκρινε συνολικά 11 νέα προγράμματα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων.

Τα 11 νέα προγράμματα ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (23/07) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε:

Αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό και antidrone θολό («Ασπίδα του Αχιλλέα»)

Συστήματα μη κινητικής αντιμετώπισης μη επανδρωμένων σκαφών

Σύστημα μη επανδρωμένων σκαφών HERON 1

Μικρούς δορυφόροι SAR (Synthetic Aperture Radar) με δυνατότητα άμεσης δορυφορικής εικόνας υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο

Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα CLASS IΙ με την απόκτηση δέκα επιπλέον συστήματα μη επανδρωμένων τύπου V-BAT

Διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης βασικό τμήμα της στολής μαχητή

Τρία νέα μεταφορικά αεροσκάφη C-390 Millenium. Αφορά στην απόκτηση καινούργιων αεριωθούμενων μεταγωγικών Embraer με το πρώτο αεροσκάφος να παραλαμβάνεται το 2027. Αποκτούνται με διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Πορτογαλίας και έχουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού στον αέρα μαχητικών αεροσκαφών (ιπτάμενα τάνκερ)

Δέκα υποβρύχια οχήματα ειδικών επιχειρήσεων εκ των όποιων τα οκτώ θα κατασκευάσουν στο Σκαμαραγκά και τα δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αναβάθμιση των τεσσάρων ΜΕΚΟ με εξελιγμένα ανθυποβρυχιακά συστήματα

Πύραυλοι HELLFIRE με καθοδήγηση laser για την αναβάθμιση επιθετικών δυνατοτήτων των ελικοπτέρων Apache

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ για ανάπτυξη δεξαμενής αξιωματικών με μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα αυτόνομα και την τεχνητή νοημοσύνη