Ένταση στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσακώθηκαν για μία καρέκλα

Ένταση με το «καλημέρα» στη Βουλή στο περιθώριο της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, «τσακώθηκε» με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για... μία καρέκλα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Action24, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή επίλεξε να καθίσει στη δεύτερη σειρά πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησαν τον κ. Καζαμία πως «πήδηξε» τις θέσεις κόντρα σε όσα προβλέπει η Κοινοβουλευτική Τάξη, με τους πρώτους βουλευτές να κάνουν λόγο για «ασέβεια».

Το ζήτημα λύθηκε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, την ώρα που ο Αλέξανδρος Καζαμίας, βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν μετακινήθηκε από τη θέση του.