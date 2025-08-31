Ένταση στην επίσκεψη Άδωνι στo ογκολογικό Σύρου: Πλήθος κόσμου διαδήλωσε για την υποστελέχωση

Μία όχι και τόσο θερμή υποδοχή επιφύλασσε σήμερα (31/80 ο κόσμος της Σύρου στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος παρέστη στα εγκαίνια της νέας ογκολογικής μονάδας του Γ.Ν. Σύρου.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων των Κυκλάδων το οποίο εισακούστηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε από το ίδρυμα «Αντώνιος Κομνηνός» και το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του συνομίλησε με εκπροσώπους των εργαζομένων ενώ του παραδόθηκε υπόμνημα του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Σύρου σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το μοναδικό δευτεροβάθμιο νοσοκομείο των Κυκλάδων.

Ένταση στην επίσκεψη Άδωνι

Την ίδια ώρα, έξω από το νοσοκομείο, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας τοπικών φορέων, σωματείων και κατοίκων του νησιού, καταγγέλλοντας “την υποστελέχωση του νοσοκομείου και την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας της χώρας”.

Ο υπουργός Υγείας αποχώρησε από το Γ.Ν. Σύρου εν μέσω έντονων αποδοκιμασιών από το συγκεντρωμένο πλήθος, με συνθήματα και ρίψεις μπουκαλιών νερού.