Εορταστική συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου - Το δώρο του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας συνάντησης ανταλλαγής ευχών ενόψει των γιορτών.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και χαλαρό κλίμα, λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Παράλληλα, αποτέλεσε ευκαιρία για τους βουλευτές να μεταφέρουν εικόνα από τις περιφέρειες τους.
Η συνάντηση έγινε λίγο πριν την αναχώρηση του πρωθυπουργού για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της χρονιάς. Μετά το πέρας της συνάντησης, οι βουλευτές έλαβαν ως δώρο για τη νέα χρονιά ένα ιδιαίτερο γούρι.
Στη μία του όψη δεσπόζει ανάγλυφο το «2026» μαζί με τα αρχικά του πρωθυπουργού «Κ. Μ.», ενώ στην άλλη πλευρά αποτυπώνεται το εμβληματικό κτίριο του Μεγάρου Μαξίμου, προσδίδοντας στο αντικείμενο συμβολισμό και ξεχωριστή αξία.
- «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας»: Η σκληρή αλήθεια για την Κέιτι Πράις και η φωτογραφία που σόκαρε τους φαν της
- Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης Καρυστιανού», λέει η Βασάρα
- Η Αγγελική Ηλιάδη για την παρενόχληση που δέχθηκε: «Με πήγε σπίτι του, κλείδωσε την πόρτα και ήταν επιθετικός»
- Η άγρια δολοφονία του ακόλαστου καλόγερου Γκριγκόρι Ρασπούτιν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.