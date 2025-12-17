Εορταστική συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ στο Μαξίμου - Το δώρο του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της καθιερωμένης ετήσιας συνάντησης ανταλλαγής ευχών ενόψει των γιορτών.

Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και χαλαρό κλίμα, λίγες ημέρες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Παράλληλα, αποτέλεσε ευκαιρία για τους βουλευτές να μεταφέρουν εικόνα από τις περιφέρειες τους.

Το δώρο στους Βουλευτές | ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Η συνάντηση έγινε λίγο πριν την αναχώρηση του πρωθυπουργού για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της χρονιάς. Μετά το πέρας της συνάντησης, οι βουλευτές έλαβαν ως δώρο για τη νέα χρονιά ένα ιδιαίτερο γούρι.

Στη μία του όψη δεσπόζει ανάγλυφο το «2026» μαζί με τα αρχικά του πρωθυπουργού «Κ. Μ.», ενώ στην άλλη πλευρά αποτυπώνεται το εμβληματικό κτίριο του Μεγάρου Μαξίμου, προσδίδοντας στο αντικείμενο συμβολισμό και ξεχωριστή αξία.