Επίσκεψη Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drone των ενόπλων δυνάμεων - Παράγονται 4.000 τον χρόνο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε επίσκεψη στο 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, του ελληνικού στρατού, όπου κατασκευάζονται όλοι οι τύπου των ελληνικών drones.

Ο κ. Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ και τον Αρχηγό του ΓΕΣ, βρέθηκε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη (08/04), στο εργοστάσιο των drones, που είχαν παρουσιαστεί και στην στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου.

Επίσκεψη Δένδια σε εργοστάσιο κατασκευής drone των ενόπλων δυνάμεων | INTIME NEWS / ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Είδε από κοντά τα προϊόντα αλλά και συνομίλησε με στελέχη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα εκ νέου σήμερα το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές, όπου διαπίστωσα τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην ανάπτυξη σταθμών παραγωγής μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στην αξιοποίηση τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης.



— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 8, 2026

Όπως έγινε γνωστό κατά την επίσκεψη, η Ελλάδα διαθέτει δύο εργοστάσια αλλά και δύο κινητές μονάδες, που παράγουν 4.000 drones ετησίως.

Σε δήλωσή του από το σημείο κ. Δένδιας επεσήμανε: «Έχουμε δημιουργήσει δύο εργοστάσια παραγωγής drones, δύο κινητές μονάδες και είμαστε στη διαδικασία της μεγέθυνσης της παραγωγής, που θα συνοδεύουν, σε ορατό χρόνο, όλες τις ταξιαρχίες του ελληνικού στρατού».

«Η παραγωγική μας δραστηριότητα, η οποία ήταν 1.000 drones τον χρόνο, έχει φτάσει στα 4.000 drones» κατέληξε.