Επιτακτικό κάλεσμα Σαμαρά για Κύπρο: «Αν φύγουμε μετά τον πόλεμο, παραδίδουμε την περιοχή στην Τουρκία»

Πυρά εκτοξεύθηκαν από τον Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης, με παρονομαστή της κριτικής του την εξωτερική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, με αιχμές αλλά και ένα κάλεσμα για την Κύπρο, σε σημερινή εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο.

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε πως η αμυντική δύναμη που έχει αποστείλει η Ελλάδα στην Κύπρο πρέπει να παραμείνει στη Μεγαλόνησο επ' αόριστον, και όχι μόνο μέχρι λήξης των εχθροπραξιών με το Ιράν.

Πυρά Σαμαρά: «Εθνικός ευτελισμός αν φύγουμε από την Κύπρο»

Δήλωσε συγκεκριμένα: «Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, που ειναι εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας;

Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον ελληνισμό από την απειλή της Τουρκίας; Εάν συμβεί αυτό, τότε θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό.

Διότι θα σημάνει πρώτον ότι παραδίδεται ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία, και στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και δεύτερον θα σημάνει ότι εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος όντως κείται μακράν».