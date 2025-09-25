Στο «κενό» έπεσε αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γ. Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από την πλειοψηφία της εξεταστικής επιτροπής, που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία.

Αντιθέτως, έγινε δεκτή πρόταση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη, να διεξαχθεί συζήτηση για την κλήση νέων μαρτύρων μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των περιόδων 2015-2019 (περίοδο ΣΥΡΙΖΑ) και 2019-2025 (περίοδος ΝΔ).

Σχετική πρόταση για την άμεση κλήση του κ. Μυλωνάκη κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - μέλη της επιτροπής, Μ. Αποστολάκη, Ευ. Λιακούλη, Γ. Μουλκιώτης και Α. Πουλάς, καθώς έχουν προκύψει νέα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα στοιχεία που «καίνε» τον Μυλωνάκη

Συγκεκριμένα το αίτημα αναφέρει, «1. κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων στις 22-9-2025, ο κ. Γεώργιος Μυλωνάκης παραδέχθηκε ότι είχε στα χέρια του υπηρεσιακό ενημερωτικό σημείωμα για τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης.

2. κατά τη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στις 24-9-2025, ο εξεταζόμενος μάρτυρας κ. Νικόλαος Σαλάτας αποκάλυψε ότι ο κ. Μυλωνάκης ήταν εκείνος που τον απέπεμψε από τη θέση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Για έωλη πρόταση με «fake news» έκανε λόγο ο κ. Λαζαρίδης:

«Καταθέτω στην επιτροπή μας τα πρακτικά της απαντήσεως που έδωσε ο κ. Μυλωνάκης, όπου, αυτό το ψευδέστατο και συκοφαντικό, ταυτόχρονα και άθλιο, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, δεν προκύπτει:

Ο κ. Μυλωνάκης δεν έχει υπηρεσιακό σημείωμα που συνδεέεται με τις επισυνδέσεις εμπλεκόμενων προσώπων στο πλαίσιο της ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης», είπε ο κ. Λαζαρίδης και τόνισε: «Φτάνει με τα fake news και με μία λογική και πολιτική Ζωής Κωνσταντοπούλου».

Αδιανόητη χαρακτήρισε η κ. Αποστολάκη την «απαγόρευση της κλήτευσης», ενώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Β. Κόκκαλης συμφώνησε με την κλήτευση Μυλωνάκη και ενδεχομένως κατ' αντιπαράσταση με τον κ. Σαλάτα.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Ν. Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε παρελκυστική την πρόταση της ΝΔ για συζήτηση περί κλήσης νέων μαρτύρων μετά από έναν-δύο μήνες.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης ενορχήστρωσε ακόμα μια «κακιά στιγμή»

Η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής συνεχίζει ανερυθρίαστα την τακτική της συγκάλυψης. Αρνήθηκε και σήμερα, παρά την κοινή πρόταση της αντιπολίτευσης για την άμεση κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Μια στάση προκλητική, μετά τη χθεσινή δήλωση του κ. Σαλάτα, ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον καρατόμησε» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζουν:

«Πρόκειται για ένα ακόμα επεισόδια στο σίριαλ της συγκάλυψης, μετά τη διάχυση ευθυνών και αποκλεισμό αρκετών ακόμα κρίσιμων μαρτύρων. Όλα δείχνουν ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη ενορχηστρώσει ακόμα μια "κακιά στιγμή" Εξεταστικής Επιτροπής προκειμένου να προστατευθεί ο ίδιος και το στενό περιβάλλον του, πετώντας στα σκουπίδια τις υποκριτικές διαβεβαιώσεις στον αγροτικό κόσμο για απόδοση δικαιοσύνης στο "γαλάζιο" σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».