Εξώδικα της Μαρέβας Μητσοτάκη σε sites: Έγραψαν ότι αγόρασε διαμέρισμα στον Riviera Tower στο Ελληνικό

Εξώδικα απέστειλε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, σε δύο ιστοσελίδες, που - το ένα έγραψε και το άλλο αναπαρήγαγε - ότι αγόρασε πολυτελές διαμέρισμα στον ουρανοξύστη Riviera Tower στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με τα εξώδικα, «τα δημοσιεύματα παρουσίασαν» τη σύζυγο του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «να δαπανά εκατομμύρια ευρώ για αγορά ακινήτου με χρήματα του ελληνικού λαού».

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι επισημαίνει ότι τέτοια αγορά ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, «όπως αποδεικνύεται και από τα επίσημα αρχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου».

Μάλιστα, σημειώνει ότι ακόμη και «μια απλή αναζήτηση στη βάση δεδομένων θα αρκούσε για να διαπιστωθεί η αναλήθεια των ισχυρισμών».

Η ίδια τονίζει πως, «ως σύζυγος πολιτικού προσώπου», έχει καταθέσει πλήρη δήλωση περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» το οποίο ελέγχεται από την αρμόδια επιτροπή».

Τα εξώδικα υπογραμμίζουν ότι «τα συγκεκριμένα ψευδή δημοσιεύματα αναπαράχθηκαν και σε άλλα μέσα και κοινωνικά δίκτυα, πολλαπλασιάζοντας τη δυσφήμιση σε βάρος της». Για τον λόγο αυτό ζητά «την άμεση αφαίρεση των άρθρων, την δημοσίευση επανόρθωσης και την αποχή από κάθε μελλοντική συκοφαντική αναφορά».

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλώνει ότι θα προσφύγει «στα αρμόδια αστικά και ποινικά δικαστήρια, κάνοντας χρήση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων».

