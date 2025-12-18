Εξώδικο Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου: «Με κατηγόρησε επίτηδες για παιδεραστία»

Εξώδικο ετοιμάζεται να στείλει ο Άδωνις Γεωργιάδης στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς ισχυρίζεται ότι τον κατηγόρησε για παιδεραστία.

Ο Υπουργός γνωστοποίησε την πρόθεση του μέσα από ανάρτηση στο X και μάλιστα έκανε σαφές ότι αν η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ζητήσει «συγγνώμη», θα προχωρήσει σε μήνυση.

Στην ανάρτηση αναφέρει: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απολύτως επίτηδες και μετά δόλου με κατηγόρησε ότι έχω καταδικαστεί για παιδεραστία. Είπε επί λέξει: «ο Γεωργιάδης ο Αντιπρόεδρος της Νδ δεν έχει καταδικαστεί για παιδεραστία κύριε;..», μετά το άλλαξε, ότι εννοούσε δηλ τον κ. Νίκο Γεωργιάδη αλλά αυτός δεν είναι, ούτε ήταν ποτέ Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 18, 2025

Το έκανε επίτηδες για να βλάψει την Τιμή και την Υπόληψη μου επειδή δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει Πολιτικά και πλέον όποτε της απαντώ το βάζει στα πόδια τρέχοντας.

Λυπούμαι που πολλοί συμπολίτες μου νομίζουν ότι η συμπεριφορά της έχει κάποιους είδους μαγκιά και την επιβραβεύουν. Είναι μία κακιά και μοχθηρή γυναίκα που ενώπιον του συμφέροντος της δεν υπολογίζει τίποτε.

Ο πραγματικός υπεύθυνος για όλο αυτό είναι για άλλη μία φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης που άνοιξε πάλι τον Ασκό του Αιόλου νομίζοντας ότι μπορεί να ανταγωνιστεί το ΠΑΣΟΚ

την κυρία αυτή στην χυδαιότητα και στην λάσπη. Φυσικά δεν μπορεί και έτσι ανεβαίνει πάλι στις δημοσκοπήσεις αυτή εις βάρος του, όπως ακριβώς έγινε όταν είχε φουντώσει η τοξικότητα για το δυστύχημα των Τεμπών.

Σε κάθε περίπτωση όσοι έχουμε Δημοκρατικό Φρόνημα έχουμε καθήκον να βάλουμε έναν φραγμό σε αυτή την τοξική της συμπεριφορά. Ο δικηγόρος μου της στέλνει εξώδικο άμεσα για να μου ζητήσει ρητώς συγγνώμη και αν δεν το πράξει προχωρώ και σε μήνυση και σε αγωγή εναντίον της. Εάν νομίζει οτι θα την αφήσουμε να δηλητηριάζει την Δημοκρατία μας με την συμπεριφορά της, για να κερδίζει ψήφους, κάνει λάθος. Η Δημοκρατία έχει ισχυρά όπλα για να υπερασπιστεί τον εαυτό της! », ανήρτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.