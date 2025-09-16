Στο Action24 μίλησε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος στάθηκε στην ευλογιά στα αιγοπρόβατα, ή πανώλη αιγοπροβάτων όπως είναι αλλιώς γνωστή, και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ασθένειας.

Ο Κώστας Τσιάρας ξεκαθάρισε πως ως υπουργείο δεν θέλουν να λάβουν μέτρα, που θα οδηγήσουν πιθανότατα σε lockdown: «Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε lockdown, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Διότι γύρω από όλη αυτήν τη διαδικασία προφανώς, υπάρχει μία σειρά άλλων ζητημάτων».

Εξήγησε, μεταξύ άλλων: «Για παράδειγμα, βρισκόμαστε στην περίοδο που μαζεύεται το καλαμπόκι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα βασικό προϊόν του πρωτογενούς τομέα, που αν μπει lockdown επειδή είναι και ζωοτροφή, θα έχουμε μία πολύ μεγάλη δυσκολία σε όλη αυτήν την οικονομική δυσκολία».

«Εμείς θέλαμε να χτυπήσουμε το καμπανάκι. Χθες κάναμε τη σύσκεψη με τους αντιπεριφερειάρχες, διότι όλοι έπρεπε να συμφωνήσουμε σε ένα μοντέλο εφαρμογής και τήρησης μέτρων βιοασφάλειας» επισήμανε ακόμη ο κ. Τσιάρας.

Τι είπε ο Κέλλας για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα

Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν κατά τη σύσκεψη της Δευτέρας (15/9) στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους περιφερειάρχες και τους αντιπεριφερειάρχες όλης της χώρας, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ανέλυσε ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, σημειώνοντας ότι αν δεν πετύχουν θα υπάρξει lockdown.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε συγκεκριμένα ότι αν αυτά τα μέτρα δεν έχουν αποτέλεσμα, η χώρα θα πάει σε καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη την επικράτεια (lockdown) ενώ ξεκαθάρισε ότι αν γίνουν εμβολιασμοί στη χώρα, η Ελλάδα δεν θα θεωρείται πλέον υγειονομικά καθαρή κάτι που θα σημαίνει απαγόρευση εξαγωγών κρέατος, γάλακτος μαλλιού, και κυρίως της φέτας.

Περιγράφοντας τα τρία μέτρα που αποφασίστηκαν, ο υφυπουργός σημείωσε:

Οι κτηνίατροι, όλοι οι υπάλληλοι θα βρεθούν στο πεδίο και από τους εποπτευόμενους οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως των Περιφερειών.

Εντατικοί έλεγχοι στις εκτροφές.

Δημιουργία σταθμών απολύμανσης καθ’ υπόδειξιν των περιφερειαρχών, στα σημεία δηλαδή από τα οποία διέρχονται προς πλούσιες σε κτηνοτροφία περιοχές, τα αυτοκίνητα των ζωοτροφών ή των γαλακτοκομιών, θα γίνεται απολύμανση και σε δεύτερο χρόνο θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να δίδεται χαρτί ότι έχει απολυμανθεί, ώστε μόνο τότε να μπορεί να παραλαμβάνει γάλα ένα αυτοκίνητο.

Και βεβαίως η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από πλευράς κτηνοτρόφων και από πλευράς βεβαίως και από τους υπόλοιπους φορείς.