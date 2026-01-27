Ευρωπαϊκή Ένωση: Εγκρίθηκε το σχέδιο της Ελλάδας για το πρόγραμμα SAFE - Πότε μπαίνει η πρώτη δόση

Η Κομισιόν έδωσε χθες το «πράσινο φως» στο εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για τη συμμετοχή της στο δανειοδοτικό πρόγραμμα Security Action for Europe (SAFE), για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, παράλληλα με τις σχετικές αιτήσεις επτά ακόμα κρατών-μελών.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν υπέβαλε πρόταση προς το Συμβούλιο της ΕΕ για την έγκριση χρηματοδοτικής συνδρομής προς την Ελλάδα, την Εσθονία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία, έπειτα από αυστηρή αξιολόγηση των σχεδίων που κατέθεσαν.

Με τη χθεσινή απόφαση ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση όλων των εθνικών σχεδίων αμυντικών επενδύσεων των ενδιαφερόμενων κρατών-μελών του «μπλοκ», που κατατίθενται πλέον προς έγκριση στο Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς είχε προηγηθεί μια πρώτη «ομάδα» οκτώ χωρών, πριν από δέκα ημέρες που θα λάβει συνολικά 38 δις ευρώ.

Πότε μπαίνει η πρώτη δόση του SAFE

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, τα επίπεδα χρηματοδότησης για κάθε χώρα είχαν καθοριστεί προσωρινά από τον Σεπτέμβριο με τις οκτώ χώρες της δεύτερης ομάδας –ανάμεσά τους και η Ελλάδα–να διεκδικούν συνολικά 74 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκταμίευση της πρώτης δόσης υπολογίζεται τον Μάρτιο του 2026. Για την Ελλάδα ήδη έχουν εγκριθεί περίπου 788 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Με δεδομένο ότι το τρέχον πρόγραμμα του SAFE, συνολικού ύψους 150 δισ. ευρώ έχει ήδη υπερκαλυφθεί για τα 19 συνολικά ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κράτη-μέλη για δεύτερο γύρο δανειοδότησης, και για το οποίο η Αθήνα έχει ήδη εκφραστεί θετικά.

Σε εκκρεμότητα, στο μεταξύ, παραμένει το ενδιαφέρον της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE, καθώς η Κομισιόν δεν έχει ακόμη καταθέσει τη σχετική αίτηση στο Συμβούλιο, ενώ το ίδιο ισχύει και για τη Νότια Κορέα. Ενδιαφέρον τελευταία έχει δείξει και η Αυστραλία.