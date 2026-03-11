Φάμελλος: «Επικίνδυνη η στροφή στον τραμπισμό» - Το σχέδιο ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Στην εισήγησή του κατά τη Συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμμαετείας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, παρουσίασε το σχέδιο του κόμματος για τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή ενώ δεν δίστασε να ασκήσει σκληρή κριτική στη διαχείριση της κυβέρνησης.

Αρχικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε: «Επικίνδυνη η στροφή στον τραμπισμό όπου το δίκαιο του ισχυρού υπερισχύει έναντι του Διεθνούς Δικαίου, ο κυνισμός υπερισχύει της νομιμότητας, τα συμφέροντα μεγάλων πολυεθνικών υπερισχύουν της ανάγκης για ειρήνη και για αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.



H κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης έχουν προσδέσει τη χώρα στο άρμα Τραμπ και Νετανιάχ ου. Απόδειξη των αδιεξόδων του από τη λανθασμένη εξωτερική πολιτική αλλά και της υποστήριξης του στα συμφέροντα των οικονομικών κολοσσών».



Και συμπλήρωσε αναφορικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ από την πρώτη στιγμή καταδίκασε απερίφραστα την στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, όπου μεταξύ άλλων έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο αμάχων και παιδιών. Ο πόλεμος συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και των θεμελιωδών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε επίσης προειδοποιήσει για τους κινδύνους που θα είχε η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν και είχαμε αντιδράσει για τις βάναυσες παραβιάσεις των θεμελιωδών δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. Τονίζαμε πάντα όμως, ότι η λύση πρέπει και μπορεί να δοθεί μόνο από τον Ιρανικό λαό.

Η δημοκρατία δεν εξάγεται με πυραύλους και με παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου.



Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τόνισε από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρέπει να υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο και ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι στρατιωτικές βάσεις της χώρας, όπως ακριβώς έπραξε η Ισπανία.



Είναι αναγκαία η χάραξη εθνικής γραμμής, ώστε η Ελλάδα να λάβει πρωτοβουλίες ως παράγοντας ειρήνης και σταθερότητας, ως κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Προτεραιότητα ο άμεσος επαναπατρισμός όσων βρίσκονται στις περιοχές που πλήττονται καθώς και ο απεγκλωβισμός των ναυτικών από τα σημεία του πολέμου.



Ορθώς η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο αίτημα για αμυντική συνδρομή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η στήριξη της Ελλάδας είναι αυτονόητη και δηλώθηκε στις επανειλημμένες επικοινωνίες μου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χριστοδουλίδη και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, κ. Στεφάνου».

Φάμελλος: «Η αποστολή τουρκικών F16 είναι παράνομη ενέργεια κατοχικής δύναμης»

Η αποστολή τουρκικών F16 είναι παράνομη ενέργεια κατοχικής δύναμης και η επίλυση του Κυπριακού οφείλει να τίθεται σε κάθε ευκαιρία, κάτι που δεν κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Απαιτείται να αρχίσουν ξανά οι συνομιλίες για το Κυπριακό από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Ζητάμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για ενημέρωση και χάραξη εθνικής γραμμής. Η απόφαση του κου Μητσοτάκη να αρνηθεί, οφείλεται στην άρνηση του να χαραχθεί εθνική γραμμή, γιατί επιλέγει να ασκεί μια «ΙΧ εξωτερική πολιτική» του προβλέψιμου και δεδομένου σύμμαχου των ΗΠΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και έναν χρόνο έχει ζητήσει τη σύγκληση Διεθνούς Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με συμμετοχή και της ΕΕ, με πρωτοβουλία της χώρας μας. Σήμερα αποδεικνύεται πόσο σημαντικό θα ήταν να είχε λάβει τέτοιες πρωτοβουλίες η χώρα.

Αντί γι’ αυτό, ακούσαμε από τον υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη, μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών λίγες ώρες πριν από την επίθεση, ότι η Ελλάδα είναι «συνδιαμορφωτής των εξελίξεων» και είδαμε να συμμετέχει η Ελλάδα ως παρατηρητής στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει διατυπώσει ούτε μια χλιαρή αντίθεση στην παράνομη επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ούτε βεβαίως έχει δεσμευθεί για τη μη εμπλοκή της χώρας (και των βάσεων) στο πόλεμο.

Με εξαίρεση τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εντελώς απούσα, ενώ η χθεσινή στάση της κα Φον ντερ Λάιεν είναι βαθιά ανησυχητική. Η ΕΕ δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια στον τραμπισμό. Η ανοχή είναι συνενοχή.



Η πρόεδρος της Κομισιόν -παρά τις σημερινές της δικαιολογίες- δεν είπε κουβέντα για τις ευθύνες του πολέμου, κουβέντα για Διεθνές Δίκαιο και διεθνείς θεσμούς. Αντίθετα, δήλωσε ότι η παλιά παγκόσμια τάξη έχει παρέλθει και οι κανόνες δεν επαρκούν, ούτε θα μας προστατέψουν από απειλές.

Η αλήθεια είναι όμως ότι η ηγεσία της ΕΕ δεν επαρκεί. Και η ΕΕ της Φον Ντερ Λάιεν δεν μας προστατεύει από απειλές. Για αυτό θέλουμε μια άλλη Ευρώπη», δήλωσε.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για ένα σχέδιο ειρήνης



«Γίνεται όλο και πιο επίκαιρη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ένα σχέδιο ειρήνης και ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο η οποία έχει κατατεθεί εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο:

Να απαγορευθεί η εξαγωγή όπλων στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού με την πρόταση του ΟΗΕ Πρωτοβουλία για την ανοικοδόμηση της Συρίας, με Δημοκρατία και ενότητα. Μέση Ανατολή ζώνη χωρίς πυρηνικά και όπλα μαζικής καταστροφής. Επίλυση Κυπριακού με τις προτάσεις του ΟΗΕ και συνέχεια διαλόγου από εκεί που διακόπηκε στο Κραν Μοντανά. Μετατροπή της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και ασφάλειας. Οικολογική ασφάλεια της Μεσογείου.



Η δική μας απάντηση είναι η συγκρότηση ενός μαζικού αντιπολεμικού κινήματος. Οι προοδευτικές δυνάμεις και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μπορούν και πρέπει να συγκροτήσουν ένα τέτοιο μέτωπο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στηρίζει και καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στις αντιπολεμικές κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από την αντιπολεμική συγκέντρωση την Πέμπτη στην Πλατεία Συντάγματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ξεκινάει κεντρική αντιπολεμική καμπάνια σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα. Στην κατεύθυνση, αυτή πολύτιμη είναι η συμβολή του Γραφείου Ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Οι εχθροπραξίες οδηγούν σε φαινόμενα ανεξέλεγκτης αισχροκέρδειας, εις βάρος των καταναλωτών και προς όφελος των υπερκερδών των ολιγαρχών.

Για να έρχεται τώρα ο κ. Μητσοτάκης να συζητά την πρόταση για πλαφόν, παραδέχεται ότι τόσο καιρό άφηνε την αισχροκέρδεια ανεξέλεγκτη.

Σήμερα είναι αναγκαία τα μέτρα που ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει προτείνει εδώ και χρόνια και για τα οποία επανειλημμένα έχει καταθέσει κοστολογημένες προτάσεις νόμου και ειδικότερα σε:

μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στον χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή της ΕΕ,

θέσπιση ανώτατου ορίου στο περιθώριο διύλισης,

άμεση πλήρης εφαρμογή του συστήματος εισροών/εκροών,

αναστολή του ΦΠΑ στα τρόφιμα,

παρατηρητήριο τιμών,

πλαφόν κερδών στην εφοδιαστική αλυσίδα με ταυτόχρονους ελέγχους και επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους,

συνολική ρύθμιση της αγοράς με δημόσια ΔΕΗ, και ενίσχυση του ρόλου του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ.



Τα επιδόματα δεν κατεβάζουν τις τιμές, επιδοτούν την ακρίβεια, με χρήματα των ίδιων των πολιτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αναλάβει νέες πρωτοβουλίες για την αισχροκέρδεια στη Βουλή και στο κοινωνικό πεδίο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ήδη ζητήσει κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Το σχέδιο νόμου για τις νέες συμβάσεις μίσθωσης για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων έρχεται με έναν επικοινωνιακό ορυμαγδό από την κυβέρνηση για να κρύψει την τυφλή εξυπηρέτηση των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, την πρόσδεση στο άρμα του τραμπισμού και την έλλειψη ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει καθαρή, συνεπή και τεκμηριωμένη θέση και μάλιστα και με συνεδριακές αποφάσεις του και είναι απέναντι σε νέες παραχωρήσεις για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Η ενεργειακή στρατηγική της χώρας πρέπει να προσανατολιστεί στην ταχεία μετάβαση προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, με προτεραιότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον εξηλεκτρισμό των βασικών τομέων της οικονομίας.

Ο κ. Μητσοτάκης από τα μεγάλα λόγια για την πράσινη ενέργεια, την ατζέντα του «πρωτοπόρου στην Ευρώπη για την πράσινη ανάπτυξη» και την ανάγκη διακοπής των ορυκτών καυσίμων και μάλιστα από το κορυφαίο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ έχει πλέον ενσωματωθεί πλήρως στο δόγμα του τραμπισμού για το «drill baby drill», έχει ξεχάσει τη Συμφωνία των Παρισίων, την ανάγκη για κλιματική ουδετερότητα και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ανθεκτικότητα των κοινωνιών, όπως ξέχασε τις ενεργειακές κοινότητες και τη δίκαιη μετάβαση.

Η επιστροφή και η δέσμευση στα ορυκτά καύσιμα είναι επικίνδυνη και ζημιογόνα.

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα τέτοιων επενδύσεων, οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης δεν είναι αληθείς και αυτό αποδεικνύεται και από τις συμβάσεις που ήρθαν στη Βουλή.

Ως προς την προσπάθεια της κυβέρνησης να συνδέσει τις συμβάσεις με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, είναι ξεκάθαρο ότι είναι απαράδεκτο να τα συνδέσουμε με συμφέροντα ή τις αποφάσεις ενός ενεργειακού κολοσσού. Μόνο κριτήριο πρέπει να είναι το Διεθνές Δίκαιο και η Διεθνής Νομιμότητα.

Και εδώ η κυβέρνηση οφείλει να απολογηθεί γιατί δεν έχει προχωρήσει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ακόμα και οι συμβάσεις εκθέτουν την κυβέρνηση στην επικοινωνιακή προσπάθεια που κάνει να παρουσιάσει τις συμβάσεις ως καταλύτη για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσει για τη διακοπή του καλωδίου στην Κάσο...

Τέλος, μόνο κινδύνους μπορεί να έχει για τη χώρα η εισαγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ λέει καθαρά «όχι» σε κάθε μορφή πυρηνικής ενέργειας. Είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα για τα ελληνικά δεδομένα, σε μια ιδιαίτερη γεωγραφική και σεισμογενή περιοχή, είναι ασύμβατη με το μοντέλο ανάπτυξης που θέλουμε και δεν είναι φτηνότερη.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος το 2021 απέκλειε κάθε εμπλοκή της Ελλάδας σε πυρηνικά προγράμματα, το μόνο που κάνει κατ’ εξακολούθηση είναι να εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων εταιρειών », δήλωσε.