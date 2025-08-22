Φάμελλος για φωτιές: «Θέλουμε 100% αποζημίωση και χωρίς προϋποθέσεις»

«Τώρα που είμαστε ακόμα δίπλα στις στάχτες, να θυμίσουμε στον κ. Μητσοτάκη, την επόμενη φορά που θα ζητήσουν πλήρη απασχόληση οι πυροσβέστες, να μην τους υποδεχθεί με δακρυγόνα, ΜΑΤ και αυταρχισμό», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του στη σύσκεψη των φορέων Πρέβεζας και 'Αρτας και πρόσθεσε: «Οι πυροσβέστες, ιδιαίτερα οι εποχικοί που είναι στον αέρα αλλά και οι πενταετείς, χρειάζονται πλήρη απασχόληση ώστε να καλυφθούν τα οργανικά κενά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε «την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών, αποκαλύπτοντας πως τις δύσκολες ώρες ήταν σε επικοινωνία και με τους βουλευτές και με τις Οργανώσεις Μελών του κόμματος».

Ακολούθως υπογράμμισε: «Η εξόρμηση στις πληγείσες περιοχές σε όλη την Ελλάδα είναι μια υποχρέωση που έχουμε απέναντι στους πολίτες και στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει ήδη ολοκληρωμένη πρόταση για αυτά τα ζητήματα, η οποία είναι στη διάθεση των δήμων, ενώ οι βουλευτές μας ήδη έχουν προχωρήσει σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Απαιτούμε η Πολιτεία να έρθει στις περιοχές που έχουν πληγεί και να εγκαταστήσει μηχανισμούς δίπλα στην Αυτοδιοίκηση. Να μην ρίξει τα βάρη στην Αυτοδιοίκηση, αλλά να τη χρηματοδοτήσει για να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή η φυσική καταστροφή να μην αφήσει αρνητικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Θέλουμε 100% αποζημίωση και χωρίς προϋποθέσεις».

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις δημόσιες υποδομές, στη γρήγορη καταγραφή των ζημιών και στον κίνδυνο της ερήμωσης της υπαίθρου αν δεν προχωρήσουν γρήγορα οι αποζημιώσεις σε καλλιεργείς, ζωικό κεφάλαιο και εγκαταστάσεις.

Επίσης, όπως είπε, πρέπει να υπάρξει αναστολή κατασχέσεων, πλειστηριασμών, δόσεων δανείου, ρυθμίσεων και υποχρεώσεων των πληγέντων προς το Δημόσιο και πως πρέπει να δοθούν μικροπιστώσεις για να καλυφθούν οι βασικές τους ανάγκες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος Ζηρού Γιώργος Γιολδάσης, ο δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σιαφάκας, ο αντιπεριφερειάρχης 'Αρτας Βασίλης Ψάθας και άλλα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμμετείχε η βουλεύτρια 'Αρτας και αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασιλη, ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας, ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Στέφος, ο πρώην βουλευτής 'Αρτας Βασίλης Τσίρκας, οι συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών 'Αρτας και Πρέβεζας, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του κόμματος.

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος μαζί με το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε το αστυνομικό τμήμα και την Πυροσβεστική υπηρεσία της Φιλιππιάδας όπου συνομίλησε και συνεχάρη τους ένστολους που έδωσαν τη μάχη στο πεδίο.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη Φιλιππιάδα και στα χωριά Παντάνασσα, Δρυόφυτο και 'Αγιος Γεώργιος, όπου συναντήθηκε με κατοίκους και επαγγελματίες.