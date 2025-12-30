Φάμελλος κατά Μητσοτάκη: «Ο πιο σκληρός τραμπουκισμός είναι να μην έχεις εισόδημα για ένα χρόνο»

Σκληρή κριτική προς τη κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος καθώς βρέθηκε στην αγορά του Πειραιά, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη στο πλαίσιο περιοδείας στην περιοχή.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε πως ο πρωθυπουργός από την ασφάλεια της θέσης του τραμπουκίζει τόσο τους αγρότες όσο και τους καταναλωτές. Όπως εξήγησε στη συνέχεια «ο ο πιο σκληρός τραμπουκισμός, η πιο μεγάλη αδικία είναι να μην έχεις εισόδημα για ένα χρόνο σπίτι σου επειδή έχεις χάσει το κοπάδι σου ή επειδή οι γαλάζιες ακρίδες έχουν κλέψει τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η μεγαλύτερη βία, συνέχισε, είναι να μην έχεις το απαραίτητο εισόδημα για ένα ζεστό σπίτι, ένα ανεκτό ενοίκιο και για ένα γεμάτο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Το αντεστραμμένο είδωλο αυτής της κατάστασης, μια πραγματικότητα που θα εξασφαλίζει όλα τα παραπάνω είναι η προοδευτική Ελλάδα που οραματίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ακολούθως ο κ. Φάμελλος.





Στάθηκε επίσης στα πρόσφατα στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν την πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στην Ελλάδα κι η οποία εκδηλώνεται καταφανώς και κατά τη διάρκεια των εορτών. Χαρακτηριστική είναι ακόμη η εικόνα που του μεταφέρεται ότι το φετινό πρωτοχρονιάτικο τραπέζι θα είναι 20 και 30% ακριβότερο.

«Δεν μπορεί στην Ελλάδα του 2025 να ευημερούν μόνο οι τράπεζες και η ΔΕΗ με τα υπερκέρδη, όπως και τα καρτέλ. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που να ευημερεί και αυτή είναι μόνο μια προοδευτική κοινωνία», σημείωσε.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισκέφθηκε την τοπική χριστουγεννιάτικη αγορά και τις καφετέριες, συνομίλησε με κόσμο και αντάλλαξε ευχές.



Αξιοσημείωτη υπήρξε η στιγμή που συνάντησε δύο μουσικούς δρόμου και τραγούδησε μαζί τους το τραγούδι Ραμόν του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Τον κ. Φάμελλο συνόδευσε κλιμάκιο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων βρισκόταν η Ρένα Δούρου, η Μαρία Ρεπούση, ο Τρύφων Αλεξιάδης, ο Δημήτρης Μελιδης και η Αναστασία Σαπουνά.