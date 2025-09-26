Φάμελλος: «Καθήκον της Πολιτείας η εκταφή του Ντένι Ρούτσι για πλήρη έρευνα»

Με σαφές πολιτικό και θεσμικό μήνυμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τάχθηκε υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένι, και διενέργεια πλήρους ιατροδικαστικής έρευνας.
Σε δημόσια τοποθέτησή του, έκανε λόγο για «καθήκον της Πολιτείας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συσκότιση», τονίζοντας πως η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια και δικαιοσύνη.
Αναλυτικά η ανάρτηση του
