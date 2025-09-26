Μενού

Φάμελλος: «Καθήκον της Πολιτείας η εκταφή του Ντένι Ρούτσι για πλήρη έρευνα»

Ο Σωκράτης Φάμελλος τάχθηκε υπερ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι και έκανε λόγο για «καθήκον της Πολιτείας».

Σωκράτης Φάμελλος
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος | EUROKINISSI
Με σαφές πολιτικό και θεσμικό μήνυμα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τάχθηκε υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του, Ντένι, και διενέργεια πλήρους ιατροδικαστικής έρευνας.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, έκανε λόγο για «καθήκον της Πολιτείας» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για «συσκότιση», τονίζοντας πως η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του

 

