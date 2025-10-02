Φάμελλος: «Ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου η επίθεση στο Στόλο για τη Γάζα»

«Η εξελισσόμενη επίθεση στα σκάφη του Global Summit Flotilla, που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον Παλαιστινιακό λαό, αποτελεί μία ακόμα ψηφίδα της δολοφονικής και τρομοκρατικής πολιτικής Νετανιάχου», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Ακολούθως προσθέτει: «Είναι ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, επίθεση στην ανθρωπιά και την αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλή, ούτε και η διεθνής κοινότητα.

Απαιτείται στήριξη του στόλου των σκαφών των εθελοντών ώστε να φτάσει η βοήθεια στα παιδιά και στους άμαχους στη Γάζα, που την έχουν ανάγκη. Και αυστηρές κυρώσεις στο Ισραήλ με πλήρη προστασία των εθελοντών. Οι φωνές των Δημοκρατών σε όλον τον κόσμο πληθαίνουν, η Αλληλεγγύη και η Δημοκρατία δεν τρομοκρατούνται, δεν φιμώνονται».

«Παράνομη και τρομοκρατική η επίθεση του Ισραήλ»

«Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στα σκάφη του Global Sumud Flotilla είναι παράνομη και τρομοκρατική», αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σημειώνει ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών και προσθέτει: «Τον κάλεσα -για μια ακόμα φορά- απαιτώντας το αυτονόητο: την παρέμβαση της Ελλάδας ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των σκαφών να φτάσουν στη Γάζα και να εγγυηθεί την ασφάλεια των μελών της ελληνικής αποστολής.

Είναι η ώρα των πράξεων. Αύριο στη Βουλή θα καλέσω όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε κοινή δήλωση καταδίκης της τρομοκρατικής επίθεσης του Ισραήλ. Να γίνει το Κοινοβούλιο βήμα ανυπακοής και έκφρασης αλληλεγγύης στη Γάζα. Και βεβαίως, όλοι και όλες στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα».

Κλείνοντας αναφέρει: «Οι σκέψεις μας στους φίλους και στις φίλες, στους συντρόφους και στις συντρόφισσες, της ελληνικής αποστολής. Είμαστε μαζί σας. Αλληλεγγύη μέχρι τέλους. Για να νικήσει η δικαιοσύνη».