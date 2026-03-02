Φάμελλος: Ζητά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για χάραξη εθνικής γραμμής για τη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος ζητά να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για χάραξη εθνικής γραμμής σε σχέση με τον πόλεμο και τη στάση της χώρας μας.

Όπως αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου, «η εξωτερική πολιτική, του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, που ασκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους ιδίως στην περίοδο ρευστότητας και αποσταθεροποίησης που βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή.

Η Ελλάδα πρέπει να ταχθεί στην πλευρά της ειρήνης και της Διεθνούς Νομιμότητας με καμία εμπλοκή πολεμικού χαρακτήρα στην κρίση της Μέσης Ανατολής.»