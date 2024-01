Το φάντασμα του Τραμπ στο Νταβός, γουρουνοπούλα για ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και οι απουσίες από τις Σπέτσες

Προκάλεσε εντύπωση χθες το… αστείο του Μητσοτάκη, ο οποίος όταν ρωτήθηκε χθες στο Φόρουμ του Νταβός για την προοπτική εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ διερωτήθηκε αν «ο χρόνος τελείωσε».

Πάντως, όπως μου λένε άνθρωποι μου που βρίσκονται στο ελβετικό θέρετρο, το φάντασμα του Τραμπ πλανάται πάνω από το Φόρουμ.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι κάποιοι δεν προετοιμάζονται, αντιθέτως η ομάδα του πρωθυπουργού κατάλαβε ότι πολλοί επιχειρηματίες προετοιμάζονται για να είναι έτοιμοι στο σενάριο επανεκλογής του Τραμπ, που θα σημάνει αλλαγή ισορροπιών και στο παγκόσμιο εμπόριο.

Πεσμένα πράγματα

Να μείνω στα της Ελβετίας, πάντως, και να σας πω ότι τα πράγματα είναι λίγο πεσμένα στη φετινή διοργάνωση, από την οποία απουσιάζουν πολλά βαριά ονόματα. Βεβαίως, είναι εκεί διάφοροι Ευρωπαίοι.

Π.χ. ο Μητσοτάκης έπεσε χθες πάνω και στον νυν πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ντένκοφ και στον πρώην Πέτκοφ, με τον οποίο είχαν καλή συνεργασία. Πλην όμως, απουσιάζουν οι μεγάλοι παίκτες του παγκόσμιου γίγνεσθαι και, όπως και να το κάνουμε, αυτό επηρεάζει και την ποιότητα των επαφών.

Το εκλογικό ραντεβού

Πάντως, Μητσοτάκης και Φον Ντερ Λάιεν τα είπαν χθες και με το βλέμμα στις ευρωεκλογές. Η φίλη Ούρσουλα αποφάσισε επιτέλους και σε μερικές εβδομάδες θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα της με τη στήριξη του ΕΛΚ για την εκ νέου προεδρία της Κομισιόν, ώστε αυτό να επικυρωθεί στο συνέδριο του κόμματος τον Μάρτιο στη Ρουμανία.

Ο Μητσοτάκης τη στηρίζει και της το έχει πει ήδη από το καλοκαίρι που τη φιλοξένησε και στην Κρήτη, αλλά, για να ξέρετε, η Ούρσουλα είχε τις αμφιβολίες της, ακούγοντας σενάρια περί ενδιαφέροντος του Μητσοτάκη να μετακομίσει κάποια στιγμή στις Βρυξέλλες.

Από τη στιγμή, πάντως, που άκουσε τη νιοστή διάψευση από τον πρωθυπουργό, κάπως ηρέμησε η γυναίκα.

Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες

Με βασικό ζητούμενο το «to know us better» ξεκινάει σήμερα το Σαββατοκύριακο στις Σπέτσες που ελπίζω πως δεν θα έχει την κατάληξη του blockbuster «Weekend at Bernie’s», μιας ταινίας των 90s που μνημονεύεται ακόμη.

Τα powerpoint των αρμόδιων τομεαρχών είναι έτοιμα και ο Πρόεδρος Κασσελάκης ζητά από τους βουλευτές να έχουν κοστολοηγήσει τις προτάσεις τους ώστε αυτές να αξιοποιηθούν πολιτικά από το κόμμα.

Από τις απουσίες προβλέπονται αυτές του Αλέξη Τσίπρα, της Έλενας Ακρίτα, που εξήγησε στον Κασσελάκη σε ιδιωτική τους συνάντηση γιατί διαφωνεί με την πρόσκληση, ενώ αμφίβολο είναι το εάν θα έρθει και η Όλγα Γεροβασίλη.

Γουρουνοπούλα για τον Ανδρουλάκη

Η γουρουνοπούλα αποτελεί παραδοσιακό φαγητό σε όλη την επαρχία. Σε μερικά βέβαια μέρη έχει μεγαλύτερη αξία. Όπως μαθαίνουμε αυτό ήταν το φαγητό που τίμησε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο χωριό Γεράκι έξω από την Αμαλιάδα.

Μάλιστα, ο δήμαρχος του χωριού σε μια άτυπη πρόσκληση-πρόκληση είχε διαμηνύσει στον πρόεδρο πως αν φάει γουρουνοπούλα στο χωριό τότε θα στηρίξει ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, έχει περάσει και πιο δύσκολα εμπόδια ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ανάρτηση Καρανίκα και απάντηση Ακρίτα

Σε ειρωνικό ύφος πάντως ο Νίκος Καρανίκας απευθύνθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: «Καλοί μου άνθρωποι, ο πρόεδρος σας καλεί για να κάνετε αυτό που κάνει κάθε μεγάλος σοβαρός ζωντανός οργανισμός όταν θέλει να υπάρχει σύσφιξη και όσμωση σχέσεων και ιδεών και γι αυτό δεν σας καλεί για να περάσετε τούφα όπως έχετε συνηθίσει προφανώς για να αντιδράτε έτσι, αλλά για εργασία με ευθύνες και χρεώσεις σε ωραίο περιβάλλον».

Η απάντηση ήρθε από την Έλενα Ακρίτα και ήταν πληρωμένη: «Δε μάς παρατάς ρε Καρανίκα. Ασχολήσου με τα πόδια της Μενεγάκη κι άσε μας ήσυχους».

Τι ωραία ατμόσφαιρα!

Κουτσούμπας κατά σχεδίου νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ήταν λάβρος στην κυβέρνηση στο θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ειδικά στο κομμάτι της παρένθετης μητρότητας το οποίο και χαρακτήρισε «ακραία εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος».

Δημήτρης Κουτσούμπας | Eurokinissi

Είναι προφανές πως το ΚΚΕ θα πει «όχι» στο νομοσχέδιο παρά την καθολική αποδοχή του από τα κόμματα της Αριστεράς.

«Ναι» με επιφυλάξεις από το ΠΑΣΟΚ

Σας το έγραψα και τις προηγούμενες ημέρες, ότι στο ΠΑΣΟΚ πρόκειται να πουν «ναι» στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, παρά το ότι την οριστική απόφαση θα λάβουν σε Συνεδρίαση της ΚΟ την επόμενη εβδομάδα.

Η γραμμή πάντως στα τηλεοπτικά πάνελ είναι αυτή. Τα πιο δύσκολα θα αφορούν στο τι θα πράξει το κόμμα στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Δείτε εδώ όλα τα άρθρα του Μαξιμιλιανού

Δείτε επίσης:

Η «διαβολοβδομάδα» των ΟΥΚ - «Την τελευταία μέρα έχουν παραισθήσεις»

Νέος έρωτας για τη Διονυσία Κουκίου - Σε σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας

Μεσολόγγι: Φρικιαστικό σενάριο για τον 30χρονο - «Είναι πιθανό να έχει τεμαχιστεί»