Φλωρίδης για Τέμπη: «Όλα θα γίνουν όπως ορίζει ο νόμος» - Οι εκταφές στο επίκεντρο

«Σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη και την ελληνική Πολιτεία, τα πράγματα εξελίσσονται όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δεν εμποδίζεται κανένας, απλώς όλα θα γίνουν όπως προβλέπει ο νόμος μέσα στη δικαστική διαδικασία», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στο ζήτημα των εκταφών των νεκρών των Τεμπών.

Ο Φλωρίδης, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, είπε ότι εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι κάποιες από τις εξετάσεις που ζητούν οι συγγενείς δεν μπορούν να τις κάνουν, τότε θα γίνει αναζήτηση πιστοποιημένων εργαστηρίων στο εξωτερικό τα οποία να μπορούν να τις διενεργήσουν.

«Είμαι απολύτως ήσυχος ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι εάν οι εξετάσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν στα ελληνικά εργαστήρια, θα ζητηθεί η συνδρομή των ξένων εργαστηρίων που θα πιστοποιηθούν ότι πραγματικά μπορούν να τις κάνουν και οι εξετάσεις θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν, μέσα στην προβλεπόμενη διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης η οποία διενεργείται», ανέφερε.

«Η Εισαγγελία της Λάρισας έδωσε εντολή προς τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές για να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Η δεύτερη εντολή που έδωσε είναι να κληθούν όλοι οι συγγενείς προκειμένου να δηλώσουν αν επιθυμούν να γίνουν οι εκταφές.

Σε εκτέλεση αυτής της εντολής, ειδοποιήθηκαν όλες οι οικογένειες, εκ των οποίων οι 48 από τις 57 δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να γίνουν εκταφές και οι 9 οικογένειες δήλωσαν ότι επιθυμούν.

Στη συνέχεια, από τους 9 οι 4 απέσυραν το αίτημά τους και επομένως, οι 52 δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να γίνουν εκταφές και οι 5 ότι επιθυμούν», συνέχισε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε: «Η συνέχεια που προβλέπει ο νόμος είναι η εξής: Οι δικαστικές Αρχές ορίζουν τους ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, οι οποίοι καθορίζουν, σε συνδυασμό πάντα και με τα αιτήματα που υποβάλουν οι συγγενείς που επιθυμούν τις εκταφές, τις εξετάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν.

Η συνέχεια είναι ότι απευθύνονται στα εργαστήρια της Ελλάδος, προκειμένου αυτά να απαντήσουν ποιες από τις εξετάσεις αυτές μπορούν να κάνουν -όλες, τις μισές, καμία- και το επόμενο βήμα είναι ότι εάν τα ελληνικά εργαστήρια, τα πανεπιστημιακά, τα κρατικά πάσης φύσεως, απαντήσουν ότι κάποιες από αυτές δεν μπορούν να τις κάνουν, τότε ο νόμος προβλέπει ότι ζητείται συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων του εξωτερικού.

Αυτό, κατά τη διάρκεια της ανακρίσεως, όσον αφορά αποδεικτικά στοιχεία, έγινε από τον ανακριτή όταν υλικά, δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας εστάλησαν σε εργαστήρια του Λονδίνου και της Ιταλίας, προκειμένου να πιστοποιηθούν κάποια ζητήματα τα οποία ο ανακριτής έθετε.

Άρα, επειδή υπάρχει και μια συζήτηση τι επιτρέπει η ελληνική νομοθεσία, αυτά πρέπει να γίνουν με τα νομοθετημένα βήματα ενός δικαιικού συστήματος το οποίο όχι απλώς δεν περιορίζει δικαιώματα αλλά υλοποιεί, ικανοποιεί τα δικαιώματα με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο.

Κατά συνέπεια λοιπόν, εάν τα ελληνικά εργαστήρια απαντήσουν ότι κάποιες από αυτές τις εξετάσεις δεν μπορούν να τις κάνουν τότε θα γίνει αναζήτηση από τα εργαστήρια και τους πραγματογνώμονες, ποια εργαστήρια στο εξωτερικό έχουν πιστοποίηση να κάνουν αυτές τις εξετάσεις και βεβαίως, μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί, για να έχουμε τις απαντήσεις που πρέπει να έχουμε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Φλωρίδης ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία και για πληροφορία που περιήλθε σε γνώση του σύμφωνα με την οποία ήδη ελληνικά εργαστήρια απευθύνονται στη Διεθνή Ένωση Εργαστηρίων Τοξικολογίας.

«Θέτω υπόψη σας μια πληροφορία, την οποία τη λέω με επιφύλαξη, γιατί δεν πρόλαβα να τη διασταυρώσω, ότι ήδη ελληνικά εργαστήρια απευθύνονται στη Διεθνή Ένωση Εργαστηρίων Τοξικολογίας, ζητώντας να απαντήσουν για τις συγκεκριμένες εξετάσεις, ποια από αυτά τα εργαστήρια, μπορούν να τις κάνουν. Κατά συνέπεια λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ελληνική Δικαιοσύνη και την ελληνική Πολιτεία, τα πράγματα εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο, όπως η νομοθεσία προβλέπει. Δεν εμποδίζεται κανένας, απλώς όλα θα γίνουν όπως προβλέπει ο νόμος μέσα στη δικαστική διαδικασία”» είπε ο κ. Φλωρίδης.

Απαντήσεις για το ζήτημα των εκταφών ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια.

«Προσπάθησα να περιγράψω, με σεβασμό στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, γιατί η Δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικές δηλώσεις, λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους, πως ξεκίνησε η υπόθεση αυτή, ποια είναι η εντολή της εισαγγελέως και ποια διαδικασία προβλέπεται στη συνέχεια», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και εξέφρασε τα συγχαρητήρια του στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γιατί «είπαν ότι για να γίνει η διεξαγωγή μιας εκταφής, πρέπει να έχουν προσδιοριστεί απολύτως, οι εξετάσεις που θα γίνουν και από ποιο εργαστήριο θα γίνουν, έτσι ώστε εκταφή να γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο».

Ο κ. Φλωρίδης είπε επίσης ότι δεκάδες εκατοντάδες χιλιάδες εγκλήματα στην Ελλάδα έχουν εξιχνιαστεί από βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις που διενεργούνται στην Ελλάδα.

«Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχει ένα από τα καλύτερα τρία πιστοποιημένα εργαστήρια έρευνας DNA στην Ευρώπη και από τα δέκα στον κόσμο. Επαναλαμβάνω ότι δεν ισχυρίζομαι ότι οι προταθείσες εξετάσεις, τις οποίες αγνοώ, μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα.

Αλλά είμαι απολύτως ήσυχος ότι η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι εάν οι εξετάσεις αυτές δεν μπορούν να γίνουν στα ελληνικά εργαστήρια, θα ζητηθεί η συνδρομή των ξένων εργαστηρίων που θα πιστοποιηθούν ότι πραγματικά μπορούν να τις κάνουν και οι εξετάσεις θα γίνουν με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν, μέσα στην προβλεπόμενη διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης η οποία διενεργείται», κατέληξε.