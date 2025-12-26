Φλώρινα: Ο δήμος διέκοψε συναυλία των Banda Etopica επειδή είπαν σλάβικο τραγούδι - Καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Banda Etopica είχε προγραμματισμένη συναυλία στο δήμο Φλώρινας, η οποία δεικόπη «στη μέση» με εντολή του δημάρχου αφού ξεκίνησαν να ερμηνεύουν σλαβόφωνο τραγούδι.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 22 Δεκεμβρίου και σήμερα (25.12) έγινε γνωστό το συμβάν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ με ανακοίνωση του καταδίκασε την απόφαση του Δήμου κάνοντας λόγο για λογοκρισία.

«Η ανάρτηση της Banda Entopica για διακοπή της εμφάνισής της στην Φλώρινα από τον δήμαρχο, Βασίλη Γιαννάκη και ορισμένους, ελάχιστους, από τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους, λόγω ενός τραγουδιού που εκτέλεσαν στα σλαβικά, καταδεικνύει σοβαρά ζητήματα σε σχέση με την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και τον τρόπο που αυτή αντιμετωπίζεται.

Ιδιαίτερα από ανθρώπους που κατέχουν εξουσία και αξιώματα και μάλιστα στον ευαίσθητο και δημοκρατικό χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Τα μισαλλόδοξα ξεσπάσματα παραμένουν παράταιρα, απαράδεκτα και επιζήμια για την αναγκαία αλληλεγγύη ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους και λαούς, και μάλιστα με αφορμή μια μουσική παράσταση από ένα συγκρότημα που είναι γνωστό ότι τραγουδά στα ελληνικά, σλαβικά, βουλγάρικα, τούρκικα, σέρβικα και τσιγγάνικα.

Δυστυχώς, το συγκρότημα βρέθηκε στην ανάγκη να διευκρινίσει ότι η εμφάνισή του δεν πληρώθηκε από τον δήμαρχο, για να απαντήσει στα σχόλιά του το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ότι “εγώ πληρώνω” και ότι “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι καμία προσπάθεια λογοκρισίας δεν πρέπει να βρίσκει γόνιμο έδαφος και δεν θα γίνεται ανεκτή».