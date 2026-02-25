Γεωργιάδης για το περιστατικό μηνιγγίτιδας στη Ζάκυνθο: «Έχουμε διατάξει ΕΔΕ για την παιδίατρο - Καμία ανοχή»

Το δικό του σχόλιο για το περιστατικό που έλαβε χώρα στη Ζάκυνθο, με το παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μηνιγγίτιδα και την απουσία της εφημερεύουσας παιδιάτρου λόγω αιφνίδιας αναρρωτικής, έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσα από ανάρτησή του στο X.

«Έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ», τόνισε ο υπουργός Υγείας στην ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο παιδάκι, το οποίο ευτυχώς φαίνεται ότι διέφυγε τον κίνδυνο και προσωπικά συγγνώμη από τους γονείς του για την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά.»

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 25, 2026