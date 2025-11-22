Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου για τον... «ήρωα Διαμαντή»

Με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ (Twitter) ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24ωρα με την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση από τη βουλευτική του έδρα.

Μεταξύ άλλων, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αξιοποίησε έναν νόμο των κομμάτων που χαρακτηρίζει «βρώμικά», για να κόψει τους εκλεγμένους βουλευτές της και να διορίσει στη θέση τους, τους φίλους της, μεταξύ των οποίων και «τον σύντροφό της, κ. Καραναστάση».

Ο υπουργός Υγείας, δεν αφήνει εκτός κριτικής τον ίδιο τον παραιτηθέντα βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, παρατηρώντας πως «αποφάσισε να μας δείξει φεύγοντας και πόσο ψώνιο ήταν, αφού μας είπε ότι δεν άντεξε τη βρωμιά της Βουλής και διάφορα άλλα δακρύβρεχτα».

Τέλος, σχολιάζοντας τη χθεσινή αντιπαράθεση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο στο MEGA, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η κ. Κωνσταντοπούλου πήγε στη Βουλή και από τα 15 λεπτά του χρόνου ομιλίας της, αφιέρωσε τα 12 στον «ήρωα Διαμαντή»!

Η κα Πρόεδρος, μεταξύ των δύο εκλογικών αναμετρήσεων, εκμεταλλεύτηκε το νόμο των κομμάτων -μιλάμε για τα ίδια αυτά κόμματα που θεωρεί «βρώμικα»- τον οποίο νόμο έφτιαξαν για τον έλεγχο των προεκλογικών δαπανών των βουλευτών (διότι για αυτό έχει θεσπιστεί η λίστα εντός 18μηνου), ώστε να κόψει τους εκλεγμένους βουλευτές της και να διορίσει στη θέση τους, ως βουλευτές, τους φίλους της.

Μεταξύ αυτών και τον Φίλο της, δηλ τον σύντροφο της κ. Καραναστάση. Θα ήθελα πραγματικά να έβλεπα εάν ο @kmitsotakis τολμούσε εκμεταλλευόμενος την δυνατότητα του να καταρτίζει τις λίστες, εάν έπαιρνε την θέση από έναν εκλεγμένο βουλευτή, για να διορίσει στη θέση του την σύζυγό του, τι θα έλεγε για αυτό η κυρία Πρόεδρος ή οι υποτιθέμενοι «αντισυστημικοί» της ψηφοφόροι….υποκριτές!

Εν πάση περιπτώσει η Βουλή και η Κοινή Γνώμη το προσπεράσαμε σεβόμενοι τα προσωπικά της, την «ιδιαιτερότητα» του χαρακτήρα της, ότι ήταν ένα καινούργιο κόμμα, από αστική ευγένεια κλπ Ο κ. Καραναστάσης δεν εμφανιζόταν άλλωστε και ποτέ στην Βουλή, άντε σε καμμία επιτροπή, δεν έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του και ξαφνικά, προφανώς διότι τσακώθηκε μαζί της, παραιτήθηκε.

Ως εδώ καλά, θα του έλεγα και μπράβο που αφού τσακώθηκε της έδωσε και την έδρα πίσω (άλλωστε δώρο δικό της προς αυτόν ήταν η έδρα, λες και ήταν κάποιο μπιμπελό της), αλλά αυτός αποφάσισε να μας δείξει φεύγοντας και πόσο ψώνιο ήταν, αφού μας είπε ότι δεν άντεξε την βρωμιά της Βουλής και διάφορα άλλα δακρύβρεχτα.

Δηλ αυτός ο διορισμένος σύντροφος/βουλευτής, κούνησε το δάχτυλο σε ανθρώπους όλων των κομμάτων, που για να είναι βουλευτές έχουν λιώσει τα παπούτσια τους στο τρέξιμο, έχουν ιδρώσει και σε κάθε περίπτωση έχουν εκλεγεί από χιλιάδες συμπολίτες τους, ενώ αυτός δεν είχε λάβει ούτε μία ψήφο.

Άντε ως εδώ καλά, ένα ψώνιο παραπάνω ένα ψώνιο παρακάτω δεν χάλασε και ο κόσμος. Αλλά σαν να μην έφταναν όλα αυτά η κυρία Πρόεδρος, από τύψεις, λόγω των συναισθημάτων της; Ποιος ξέρει; Έκανε μία γελοία δήλωση για τον «ηρωισμό» του κ. Καραναστάση λόγω της παραιτήσεως του…μόνον που δεν πρότεινε ακόμη να του στήσουμε και ανδριάντα ως ο «ήρως παραιτηθείς διορισμένος βουλευτής»…

Άντε να περάσει και αυτό, αλλά σαν να μην έφταναν πλέον όλα αυτά, έρχεται η κυρία Πρόεδρος στην Βουλή και από τα 15 λεπτά του χρόνου της, αφιέρωσε τα 12…όχι στο νομοσχέδιο αλλά στον…. «Ήρωα Διαμαντή»…..και ξανά μανά τα ίδια από την αρχή...

Σήμερα πήγε στο @MegaTvOfficial στην εκπομπή της @fayskorda και τσακωνόταν με τον @D_ougarezos ο οποίος λέει «τόλμησε» «να συμφωνήσει μαζί μου»…στην πραγματικότητα διότι της έθιξε τον Διαμαντή της, επειδή της είπε την φράση: «Ε δεν χάσαμε και τον Τσώρτσιλ»….έγινε θηρίο.

Τώρα μιλάμε όλα αυτά, για έναν διορισμένο και απολύτως εξαφανισμένο βουλευτή, ο οποίος αφού έφυγε μετά από δύο χρόνια θητείας, δεν έχει αφήσει την παραμικρή Κοινοβουλευτική παρουσία του που να είναι αξιομνημόνευτη.

Ευτυχώς δηλ που έχουμε θεσπίσει στην Βουλή τον κόφτη του χρόνου (άλλο ένα κατόρθωμα της) διότι αν δεν υπήρχε ο κόφτης, θα μας μίλαγε για τον Διαμαντή και τον ηρωισμό του στο «Τεπελένι» της εκλογικής λίστας καμμία εβδομάδα συνεχόμενα.

Με συγχωρείτε αλλά πλέον αυτά που συμβαίνουν είναι αχαρακτήριστα και το να μας κατηγορεί πλέον η συγκεκριμένη πάει πολύ».