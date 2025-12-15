Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: «Η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει - Κανείς δε την αντέχει»

Νέα επίθεση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη συμμετοχή της στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκαλώντας την διαδικασία «θλιβερή» επειδή παρευρίσκεται η ίδια.

«Η εξεταστική είναι θλιβερή γιατί συμμετέχει η κυρία Κωνσταντοπούλου, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να κάνει φασαρία και να βγάζει την τοξικότητά της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός υγείας.

Στη συνέχεια, ο κ. Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστο το περιστατικό με την Μαρία Συρεγγέλα, που έλαβε χώρα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων τόσο από τα κόμματα όσο και από τον κόσμο:

«Φαντάζεστε να έλεγε άντρας στην κυρία Κωνσταντοπούλου «μη σκίσεις κανένα καλσόν»; Τι θα γινόταν;», είπε.

Μιλώντας για τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε την «απαράδεκτη» συμπεριφορά του, ωστόσο έσπευσε να διαχωρίσει τη θέση του από τη στάση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ξεκαθαρίζοντας ότι «η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι εκλεγμένη και επικεφαλής κόμματος».

Επιπλέον δήλωσε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτει θετικά χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως είναι «επιμελής, μαχητική και προφανώς πολύ έξυπνη και θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη», ωστόσο κατά τη γνώμη του: «ο χαρακτήρας της είναι απαίσιος και δεν την αντέχει κανείς».



