Γεραπετρίτης: «Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων μας»

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παραχώρησε μια συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης εστιάζοντας τις σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας ΥΠΕΞ, επανέλαβε, μεταξύ άλλων, ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία παραβίαση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Σχετικά με την υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων,​ δήλωσε πώς «δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση επί του θέματος σε όλα τα πεδία και μάλιστα ούτε την παραμικρή έκπτωση στο ζήτημα αυτό».

Γα τις σχέσεις με τη Λιβύη, ο υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έκανε λόγο ότι η χώρα μας έχει μια ικανοποιητική λειτουργική σχέση και με τις δυο πλευρές, ενώ χαρακτήρισε τη Λιβύη μια χώρα με πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και πολλά προβλήματα. Ακόμη, τόνισε ότι η Λιβύη σεβάστηκε τη μέση γραμμή στον καθορισμό των θαλάσσιων οικοπέδων, ενώ διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε καμία παραβίαση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η Ελλάδα δεν πρόκειται να τα δεχτεί σε καμία περίπτωση.

Γεραπετρίτης: Τι δήλωσε για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Ελλάδας

Ταυτόχρονα, για την πραγματοποίηση του έργου της διασύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου Κύπρου Ελλάδας ο κ.​ Γεραπετρίτης είπε ξεκάθαρα ότι θα συνεχιστεί το έργο κανονικά, είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, δεν πρόκειται να είμαστε παθητικοί, εμείς θα συνεχίσουμε κανονικά τις έρευνες και θα το υποστηρίξουμε​.

Παράλληλα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα και βεβαίως δεν υπάρχει καμία περίπτωση αμφισβήτησης των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.​

Τέλος, για τα ελληνοτουρκικά ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε σχετικές κριτικές, ότι δεν είμαστε αφελείς ως προς το τι υπάρχει και τι μπορεί να αλλάξει στα δύο τελευταία χρόνια με την εφαρμογή της πολιτικής μας από την πλευρά της Τουρκίας, ωστόσο, θέλουμε να έχουμε μία λειτουργική σχέση.

