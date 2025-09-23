Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: «Η λύση των δύο κρατών για Ισραήλ, Παλαιστίνη είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος»

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σχετικά με το μεσανατολικό και τη λύση των δύο κρατών ανάμεσα στο Ισράηλ και στην Παλαιστίνη.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να συμβάλλει σε κάθε προσπάθεια αναβίωσης της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση των δύο κρατών» και σημείωσε ότι η Χαμάς «δεν μπορεί να διαδραματίσει κανέναν ρόλο ούτε στη διακυβέρνηση, ούτε στις μελλοντικές συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα».

Παράλληλα, έκανε έκκληση προς όλες τις πλευρές «να αντιληφθούν τη σοβαρότητα της κατάστασης, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων το συντομότερο με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».

Γιώργος Γεραπετρίτης: Τι είπε στον ΟΗΕ

«Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν όσα βλέπουμε να διαδραματίζονται στη Λωρίδα της Γάζας. Η ανθρωπιστική καταστροφή συνεχίζεται. Εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ο άμαχος πληθυσμός υπομένει εξαιρετικά δυσμενείς και βαθύτατα ανησυχητικές συνθήκες διαβίωσης. Κανείς δεν πρέπει να εξαναγκάζεται να ζει υπό τέτοιες συνθήκες.

Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Πόλη της Γάζας έχει οδηγήσει σε περαιτέρω εκτοπισμούς και εντείνει τον κίνδυνο επιδείνωσης της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κρίσης. Η εν λόγω κατάσταση θέτει σε κίνδυνο ζωές αμάχων και, κατά τραγικό τρόπο, των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Κάθε περαιτέρω κλιμάκωση στη Γάζα που επιδεινώνει την ήδη δραματική κατάσταση για τους αμάχους πρέπει να αποφευχθεί. Οι κακουχίες που υφίστανται τα παιδιά αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για μαζική, ασφαλή, απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια σε όλες τις περιοχές της Γάζας, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο.

Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες για την ανακούφιση του πόνου των ανθρώπων στη Γάζας. Έχουμε παράσχει συστηματικά ανθρωπιστική βοήθεια, τόσο μέσω διεθνών οργανισμών, όσο και με απευθείας συνεισφορές, και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Συμβάλαμε στον ιορδανικό ανθρωπιστικό διάδρομο. Έχουμε ήδη υποδεχθεί τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα, τα οποία τυγχάνουν ιατρικής περίθαλψης σε ελληνικά νοσοκομεία.

Παράλληλα, υπερψηφίσαμε κάθε σχέδιο Ψηφίσματος, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κρίσης στη Γάζα, το τελευταίο εκ των οποίων απαιτεί την άρση όλων των περιορισμών στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Τον περασμένο Μάιο εδώ στη Νέα Υόρκη, από κοινού με εκπροσώπους 80 μελών του ΟΗΕ, επιβεβαιώσαμε τη σημασία της προστασίας των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις. Μετά είχα την τιμή να προεδρεύσω σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για αυτό ακριβώς το ζήτημα, το οποίο και φροντίσαμε να αναδείξουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Μάιο.

Ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα κινείται πάντοτε με γνώμονα τον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στην παρουσία μας στη Γενική Συνέλευση, όπου η καταγεγραμμένη στάση μας στις ψηφοφορίες υπήρξε σταθερή και σαφής, όπως αποτυπώθηκε πιο πρόσφατα σχετικά με τη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης.

Η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας για την ανακούφιση της οδύνης του παλαιστινιακού πληθυσμού. Πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγη, ρουχισμό και φάρμακα σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς και η τήρηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, μέσω ξηράς, αέρος ή θαλάσσης πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω».