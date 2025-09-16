Το γέρικο Πίρι Ρέις, ο αμετανόητος Πολάκης και ο λόγος που ο Μητσοτάκης διάλεξε τον ΑΝΤ1 

Την ώρα που ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις χθες με τον Αντόνιο Κόστα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε άλλο όροφο του κτιρίου γινόταν μια σημαντική σύσκεψη για το θέμα των μεταναστευτικών ροών που αυξήθηκαν κατακόρυφα στην Κρήτη. Με τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη τα έλεγαν μεταξύ άλλων Πλεύρης και Χρυσοχοϊδης, ενώ αρκετοί συνδέθηκαν με telco. Η εκτίμηση στην κυβέρνηση πάντως είναι σαφής: θεωρούν ότι το άνοιγμα της κάνουλας συνδέεται με την κινητικότητα της κυβέρνησης στα ενεργειακά και ειδικά με τις άδειες στη Chevron για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης.

Μεταφορά στην ενδοχώρα

Ήδη από χθες πάντως ξεκίνησε η μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη στην ενδοχώρα με πλωτά σκάφη του Λιμενικού που είναι ούτως ή άλλως ελλιμενισμένα στην Κρήτη. Σημειωτέον, όλοι όσοι έρχονται με καραβιές από τη Λιβύη είναι κρατούμενοι, καθώς δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ασύλου. Με τα ως τώρα επιχειρησιακά δεδομένα, ως την Πέμπτη θα έχουν γίνει οι μετακινήσεις σε δομές της ενδοχώρας. Επίσης, ως τις αρχές Οκτωβρίου και ανάλογα με τα νούμερα η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν θα παρατείνει π.χ. για έναν μήνα την αναστολή αιτημάτων ασύλου για όσους έρχονται από τη Λιβύη.

Διαβάστε ακόμη: Πλεύρης: «Ξεκίνησε η αποσυμφόρηση - Σε δύο μέρες θα έχουν φύγει όλοι»

Γιατί βγάζει η Τουρκία το Πίρι Ρέις;

Ακόμη ένας που ενοχλήθηκε με την παρουσία της Chevron στα οικόπεδα νότια της Κρήτης είναι και η Άγκυρα. Μάλιστα προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως η Τουρκία βγάζει το Πίρι Ρέις, ένα παλιό πλοίο, χωρίς δυνατότητες προσέγγισης του βυθού, για έρευνες στο Αιγαίο. Στην Αθήνα θεωρούν πως όλα γίνονται για να ανέβει η ένταση, μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Αμερικανών. Η Αθήνα πάντως εξέδωσε antiNavtex και το γαϊτανάκι συνεχίζεται.

Η επιλογή του ΑΝΤ1

Σας μετέφερα χθες την είδηση για συνέντευξη του Μητσοτάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Αλλά να σας πω και την ανάλυση από έναν προσεκτικό αναγνώστη που στάθηκε στο ότι ο πρωθυπουργός πηγαίνει στο κανάλι του Αμαρουσίου, σε μια συγκυρία που οι σχέσεις του Μαξίμου με τους καναλάρχες δοκιμάζονται. Ο Μητσοτάκης μίλησε στον ΣΚΑΪ στο τέλος Ιουλίου, ενώ η ΕΡΤ όπως και να το κάνεις είναι αυτή την ώρα δημόσια τηλεόραση. Οπότε, προφανώς θέλει να χτίσει ξανά γέφυρες με τους καναλάρχες και η περίπτωση του πιο θεσμικού ΑΝΤ1 είναι μια καλή αρχή ενδεχομένως...

Θα αντάλλασσες τρία χρόνια φυλακή για 14 εκατομμύρια;

Χθες γράφτηκε ο επίλογος της υπόθεσης Novartis με την καταδίκη των δυο – όπως αποδείχθηκε – ψευδομαρτύρων σε τρία και δυο χρόνια αντίστοιχα. Πρόκειται για μια ποινή που συνοδεύεται από αναστολή – τουτέστιν τα δυο αυτά πρόσωπα δεν θα δουν τα σίδερα της φυλακής. Κατάφεραν βέβαια να αναστατώσουν για οκτώ χρόνια το πολιτικό σύστημα της χώρας και να δηλητηριάσουν την πολιτική ζωή με ένα σκάνδαλο που ουδέποτε αποδείχθηκε. Τα δυο αυτά πρόσωπα πάντως εισέπραξαν κατά πληροφορίες 14 εκατομμύρια δολάρια έκαστος από τις αμερικανικές αρχές για τις πληροφορίες που έδωσαν αναφορικά με τις παράνομες πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελλάδα. Για το θέμα όμως του ενορχηστρωτή αυτής της ιστορίας δεν μάθαμε πολλά. Και ούτε νομίζω πως πρόκειται. Μας έμεινε όμως και πάλι η τοξικότητα.

Αμετανόητος ο Πολάκης

Ο μόνος που έσπευσε να υπερασπιστεί τους δυο ψευδομάρτυρες ήταν ο Παύλος Πολάκης. Μάλιστα χαρακτήρισε «σάπια» την ελληνική δικαιοσύνη αποτέλεσμα του «παρακράτους Σαμαρά και του Γεωργιάδη» που ξέπλυνε το σκάνδαλο Novartis. Ο Πολάκης είπε πως δεν τελείωσε τίποτε και πως το σκάνδαλο δεν θα ξεχαστεί. Κάτι τέτοια βλέπει ο Αλέξης Τσίπρας και ούτε από μακριά δεν θέλει να βλέπει τον άλλοτε σύμμαχό του – ο Κρητικός βουλευτής γνωρίζει βέβαια την άποψη του πρώην Πρωθυπουργού και δεν περιμένει καμία πρόσκληση στο νέο του κόμμα.