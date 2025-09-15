Ένοχοι κρίθηκαν σήμερα (15/09) οι προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, Φιλίστωρας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, που είχαν τα κωδικά ονόματα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τον Φιλίστωρα Δεστεμπεσιδη το Μονομελές Πλημμεληοδικείο Αθηνών καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 25 μηνών και 33 μηνών στην Μαρία Μαραγγέλη για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, με τριετή αναστολή.

Το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Novartis: Οι απολογίες

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τις απολογίες τους, ο « Μάξιμος Σαράφης» και η « Αικατερίνη Κελέση»,επέμειναν στους αρχικούς ισχυρισμούς τους για τα πολιτικά πρόσωπα, υποστηρίζοντας ότι όσα κατέθεσαν στις εισαγγελικές αρχές τα είχαν πληροφορηθεί από τον τότε ισχυρό άνδρα της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή.

Ο τελευταίος, καταθέτοντας στο δικαστήριο, διέψευσε κατηγορηματικά ότι τους είχε δώσει τέτοιες πληροφορίες.