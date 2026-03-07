Γιάμαλη για μήνυση Γεωργιάδη σε Λαζόπουλο: «Γιατί δεν κάνει και σε αυτούς που τον παρακολουθούσαν με το Predator;»

Ένα ακόμη αιχμηρό σχόλιο έκανε σήμερα (7/3) η δημοσιογράφος Νατάσα Γιάμαλη από το βήμα της εκπομπής της, το οποίο απευθυνόταν στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη μήνυση που έκανε στον Λάκη Λαζόπουλο.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Υπουργός Υγείας έκανε μήνυση στον κωμικό λέγοντας ότι εξαπέλυσε εναντίον του «για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία».

Η Νατάσα Γιάμαλη, δήλωσε στο Mega: «Πάει πολύ να κατηγορεί τον οποιονδήποτε για στοχοποίηση ο κύριος Υπουργός (Άδωνις Γεωργιάδης). Αν μη τι άλλο έχει στοχοποιήσει ο ίδιος τουλάχιστον έναν γιατρό για το ότι τον χτύπησε, προσπάθησε να τον χτυπήσει, δεν τον πέτυχε, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τελικά αυτό δεν συνέβη ποτέ.

Έναν απλό άνθρωπο. Που δεν είναι ούτε Υπουργός, ούτε τηλεαστέρας.

Δεύτερον, από τη στιγμή που δεν φοβάται κανέναν και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του, και κατέθεσε μήνυση κατά του Λάκη Λαζόπουλου, θα είχε ενδιαφέρον να καταθέσει μήνυση και κατά αγνώστων, για να μάθουμε ποιοι τον παρακολουθούσαν με το predator», κατέληξε.