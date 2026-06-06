Γιώργος Σουφλιάς: Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η εξόδιος ακολουθία του στου Παπάγου

Το τελευταίο αντίο στον πρώην υπουργό και κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Σουφλιά που άφησε την τελευταία του πνοή την Παρασκευή 5 Ιουνίου αναμένεται να δοθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Γιώργος Σουφλιάς, που πέθανε σε ηλικία 85 ετών, είχε διατελέσει υφυπουργός Εσωτερικών (1977-1980), υφυπουργός Συντονισμού (1980-1981) και υπουργός Εθνικής Οικονομίας (1989), Οικονομικών (1989-1990), Τουρισμού (1990) και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων (1991-1993).

Παράλληλα, διατέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Κώστα Καραμανλή (2004-2009).

Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων του νομού Λαρίσης. Σπούδασε στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 1974 μέχρι το 1996, εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Λάρισας και επανεξελέγη το 2004.