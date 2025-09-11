Χάρης Δούκας για άνοιγμα σχολείων: «Τα νέα παιδιά η μόνη μας ελπίδα»

Ο δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας παρευρέθηκε σήμερα για τον αγιασμό στο 111ο δημοτικό σχολείο Αθήνας, στου Γκύζη, όπου εξέφρασε την ελπίδα του για την επόμενη γενιά, ως τους ανθρώπους που θα προοδεύσουν μαζί με την κοινωνία.

«Νέα σχολική χρονιά, το πρώτο κουδούνι χτύπησε και γεμίζουμε ελπίδα γιατί τα νέα παιδιά είναι η μόνη ελπίδα για μια καλύτερη κοινωνία. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Όλα τα σχολεία είναι σε καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, με εντατική δουλειά όλο τον Αύγουστο. Θέλουμε ακόμα περισσότερα το επόμενο διάστημα.

Να ευχηθούμε και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μια καλή σχολική χρονιά, με υγεία, χαμόγελα και δύναμη» δήλωσε ο Χάρης Δούκας μετά την τέλεση του αγιασμού, όπως μεταδίδει το Orange Press Agency.