Χάρης Δούκας στο Σύνταγμα: «Κάθε εποχή χρειάζεται τα δικά της όχι»

Με υπερηφάνεια και συγκίνηση, οι μαθητές του Δήμου Αθηναίων τίμησαν την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου με τη μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο.



Μετά το τέλος της παρέλασης, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Σήμερα, η καρδιά της Αθήνας χτύπησε δυνατά από υπερηφάνεια και συγκίνηση. Το “ΟΧΙ” του 1940 μας θυμίζει πως κάθε εποχή χρειάζεται τα δικά της όχι. Απέναντι στις απειλές του φασισμού, στην αδικία και στην υποβάθμιση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Τα νέα παιδιά αποτελούν την ελπίδα για μια διαφορετική, δημιουργική πορεία. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες»!



Στη φετινή εκδήλωση συμμετείχαν 127 σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 94 σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας, το ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων Αθήνας, το Λύκειο των Ελληνίδων, οι Πρόσκοποι, οι Οδηγοί, εκπρόσωποι των Special Olympics και ομάδες ΑμεΑ, δίνοντας δυναμικό παρών στο κάλεσμα της μνήμης και της ενότητας.



Την παρέλαση πλαισίωσε μουσική από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και του Πυροσβεστικού Σώματος, στέλνοντας το μήνυμα ότι το πνεύμα του 1940 παραμένει ζωντανό.



Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρέστη στη Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.



