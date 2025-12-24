Χατζηβασιλείου: «Η Τριμερής απέδειξε ότι η συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου έχει στρατηγικό βάθος»

«Η Τριμερής απέδειξε ότι η συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου έχει στρατηγικό βάθος, δεν είναι ευκαιριακή ή συγκυριακή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την παραμονή των Χριστουγέννων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια συνεργασία που εδράζεται σε κοινές στρατηγικές αντιλήψεις.

Όπως σημείωσε, η τριμερής συνεργασία έχει πλέον διευρυνθεί πέραν του τομέα της ενέργειας και αγγίζει κρίσιμα πεδία, όπως την άμυνα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τόνισε, ωστόσο, ότι τα πολυμερή αυτά σχήματα δεν στρέφονται εναντίον τρίτων χωρών και δεν έχουν αντιτουρκικό χαρακτήρα, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για σχήματα συνεργασίας χωρών με συναντίληψη, που δεν αποκλείουν κανέναν, υπό την ελάχιστη προϋπόθεση του σεβασμού της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου.

«Η Ελλάδα είναι μια δύναμη ευθύνης και πολύ σωστά συμμετέχει σε αυτά τα πολυμερή σχήματα συνεργασίας με στόχο την περιφερειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη στάση της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα, ο κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για αυξημένη προκλητική ρητορική, την οποία συνέδεσε με τη στρατηγική αμηχανία στην οποία βρίσκεται η Άγκυρα. Όπως ανέφερε, η Τουρκία έμεινε εκτός του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοδότησης της άμυνας SAFE, επιλέγοντας να διατηρήσει το casus belli, ενώ ταυτόχρονα βλέπει την Ελλάδα να ενισχύει ουσιαστικά την αμυντική της ισχύ, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα των F-35, έχοντας ήδη εντάξει τα Rafale στη φαρέτρα της και έχοντας παραλάβει την 1η νέα φρεγάτα «Κίμων».

Αναφερόμενος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών διανύει την καλύτερη φάση της, στηριζόμενη σε στέρεες βάσεις και σε σταθερή στρατηγική συνεργασία, τόσο σε πολιτικό όσο και σε γεωστρατηγικό επίπεδο.

Στο εσωτερικό μέτωπο, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μετά από σχεδόν επτά χρόνια διακυβέρνησης, έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις και να βγαίνει ενισχυμένη, σημειώνοντας ότι, βάσει των δημοσκοπικών δεδομένων, παραμένει η ισχυρότερη πολιτική δύναμη χωρίς να διαφαίνεται αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση συνεχίζει απερίσπαστα το μεταρρυθμιστικό της έργο, με προτεραιότητα τα προβλήματα των πολιτών και όχι τις μικροκομματικές αντιπαραθέσεις ή τα παιχνίδια λαϊκισμού.

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε τέλος και στις κινητοποιήσεις των αγροτών και συγκεκριμένα στην περιφέρειά του στις Σέρρες, σημειώνοντας ότι κατανοεί τα αιτήματα και τις ανησυχίες τους, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για την εκτόνωση της κατάστασης. Όπως ανέφερε, πολλά από τα αιτήματα έχουν ήδη επιλυθεί ή δρομολογηθεί, ενώ κάλεσε τους αγρότες να απελευθερώσουν τους δρόμους, τονίζοντας ότι «πάντα η διαμαρτυρία είναι χρήσιμη, αλλά ο διάλογος είναι πάντα χρησιμότερος»