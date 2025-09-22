Εγκατάσταση εξειδικευμένων αστυνομικών σε καταυλισμούς των Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα ότι θα πραγματοποιούνται περιπολίες από αστυνομικούς οι οποίοι θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.
«Θα καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: «Σε ενάμιση μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η εφαρμογή.
Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Η εντελώς ακατανόητη ανοχή που υπάρχει δεκαετίες πρέπει να λάβει τέλος».
Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε ακόμα ότι η αντιμετώπιση του εγκλήματος γίνεται αποτελεσματικότερη. «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο», είπε και εξήγησε:
«Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες.
Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Πέρα από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.