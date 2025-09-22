Εγκατάσταση εξειδικευμένων αστυνομικών σε καταυλισμούς των Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, ο υπουργός ανέφερε συγκεκριμένα ότι θα πραγματοποιούνται περιπολίες από αστυνομικούς οι οποίοι θα υπάγονται στο ελληνικό FBI.

«Θα καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και πρόσθεσε: «Σε ενάμιση μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η εφαρμογή.

Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν στις συνοικίες και τις γειτονιές, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. Η εντελώς ακατανόητη ανοχή που υπάρχει δεκαετίες πρέπει να λάβει τέλος».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επισήμανε ακόμα ότι η αντιμετώπιση του εγκλήματος γίνεται αποτελεσματικότερη. «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο», είπε και εξήγησε:

«Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1.400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες.

Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Πέρα από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».