Η ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Τη διατήρηση των ήρεμων νερών στο Αιγαίο παρά την επιβάρυνση του κλίματος τους τελευταίους μήνες με τις σπασμωδικές αντιδράσεις της Άγκυρας στις κινήσεις της Ελλάδας για την άσκηση και προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, επιδιώκει ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή του συνάντηση στις 21.00 ώρα Ελλάδος με τον Τούρκο Πρόεδρο στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μεταξύ του προηγούμενου ραντεβού τους πριν από ένα χρόνο πάλι σε αμερικανικό έδαφος και του πολύ σύντομου τετ α τετ που είχαν στο ΝΑΤΟ (Χάγη) πριν από τρεις μήνες, έχουν μεσολαβήσει πολλά, ενώ η τουρκική κυβέρνηση επιμένει στην αναθεωρητική της ατζέντα.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι αυτή η συνάντηση συνιστά ένα κρίσιμο crash test, ενώ εκκρεμεί ακόμα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην Άγκυρα και δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος για τη μοναδική διαφορά οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που αναγνωρίζει η Αθήνα.

Έχοντας πάντως ειλικρινή βούληση για τη συνέχιση του διαλόγου με ανυποχώρητες όμως τις εθνικές κόκκινες γραμμές, ακόμα και αν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφωνήσουν ότι διαφωνούν ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να στείλουν ένα κοινό μήνυμα ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση παραμένει ζωντανή εστιάζοντας στη θετική ατζέντα.

Παράθυρο άλλωστε ανοίγει και η αμοιβαία βούληση για τη σημερινή συνάντηση παρά τα πυκνά τους προγράμματα.

Η ατζέντα της συνάντησης

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση στη συνάντηση θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα, ενώ τους δύο ηγέτες θα συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτον Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς.

Η διάρκεια της εξομάλυνσης βεβαίως είναι μια δύσκολη άσκηση ισορροπίας, καθώς τα ανοιχτά μέτωπα έχουν αυξηθεί και δοκιμάζουν αυτή την προσέγγιση. Σε αυτά συγκαταλέγεται η ξεκάθαρη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

«Όσο υπάρχει το casus belli στο τραπέζι και όσο η Τουρκία και σε άλλα πεδία επιδεικνύει έναν αναθεωρητισμό ο οποίος είναι εις βάρος της Ελλάδος, η Ελλάδα θα μπλοκάρει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, όπως έχει τη δυνατότητα να κάνει», τόνισε πρόσφατα από τη ΔΕΘ, ενώ έχει δηλώσει ότι θα θέσει το ζήτημα και κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.

Τα «αγκάθια» της συνάντησης

Πεδίο τριβής αποτελεί και ο «ανταγωνισμός» για τη Λιβύη, καθώς την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν προσπαθεί να νομιμοποιήσει το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο ασκώντας επιρροή στην πλευρά Χαφτάρ στη Βεγγάζη, η Αθήνα εκκινεί με την κυβέρνηση της Τρίπολης τις διαδικασίες για την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Εκνευρισμό στην Άγκυρα έχει προκαλέσει και επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής CHEVRON στον διεθνή διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ μάλιστα σε συνέντευξή του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής, αναγνώρισε την Ελλάδα ως βασικό εταίρο στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο και διαμήνυσε στην Τουρκία την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών για «ενεργό διπλωματική εμπλοκή» προκειμένου να διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου στην περιοχή.

Το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου συνιστά ένα ακόμα «αγκάθι» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς η Άγκυρα αντιδρά έντονα υποστηρίζοντας ότι κανένα έργο στην περιοχή δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκρισή της.

Για το συγκεκριμένο θέμα πάντως τα φώτα στρέφονται στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στη Νέα Υόρκη με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, καθώς επιχειρείται να αρθούν τα εμπόδια που έχουν προκύψει με ευθύνη της κυπριακής πλευράς και το έργο να προχωρήσει.

Την ίδια ώρα, το κλίμα βαραίνει και η επαπειλούμενη έξοδος του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις στο Αιγαίο, αλλά και η διαρκής ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ελλάδας στην οποία ενίοτε αντιδρά ρητορικά η Άγκυρα.

Διαξιφισμούς είχε προκαλέσει τους προηγούμενους μήνες και ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός που κατέθεσε η Ελλάδα αποτυπώνοντας τα μέγιστα δυνητικά όρια του ελληνικού θαλάσσιου χώρου και κατοχυρώνοντας ουσιαστικά το σημείο από το οποίο θα ξεκινούσε η Ελλάδα μια πιθανή διαπραγμάτευση περί οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, με την Τουρκία να απαντά με δικούς της χάρτες επαναφέροντας τη θεωρία των Γκρίζων Ζωνών στο Αιγαίο. Δοκιμασία για τη «ήρεμα νερά» ήταν και η ανακήρυξη των Θαλάσσιων Πάρκων σε Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο από την Ελλάδα .

Οι... άλλες συναντήσεις Μητσοτάκη

Πέραν του Τούρκου Προέδρου πάντως ξεκινώντας από σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη θα έχει σειρά σημαντικών συναντήσεων και με άλλους ηγέτες όπως οι Πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν, της Σιέρα Λεόνε και της Υεμένης, ενώ θα συναντήσει και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Έχει προγραμματίσει επίσης επαφές με μεγάλους επενδυτές και επικεφαλής διεθνών κολοσσών.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Εκεί σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές και περιφερειακό γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, στη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας μέσα σε αυτό, καθώς και στις προκλήσεις και στους κινδύνους από την Ουκρανία μέχρι τη Μέση Ανατολή.

Το πρωί της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, όπου θεωρείται δεδομένο ότι στην ατζέντα θα βρεθεί το Κυπριακό.