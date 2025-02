Η Ελλάδα και το no boots on the ground, το beef Ζωής-ΚΚΕ κι η αρχηγός που μιλάει με τον Ντόναλντ Τραμπ

Η χθεσινή άτυπη Σύνοδος που συγκλήθηκε στο Παρίσι από τον Εμμανουέλ Μακρόν ήταν προφανώς μια κίνηση για να δείξει και η Ευρώπη ότι κάτι κάνει. Βεβαίως, το κάνει καθυστερημένα και ατελώς. Αλλά σε κάθε περίπτωση και εκεί φάνηκε η αδυναμία των Ευρωπαίων να συμφωνήσουν κατ' απόλυτον τρόπο στο αν πρέπει να σταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία, στη λογική των εγγυήσεων ασφαλείας στο μέλλον.

Πάντως, για να ξέρετε η Ελλάδα είναι στη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αποστείλει Έλληνες στρατιωτικούς στην Ουκρανία, κατά το κοινώς λεγόμενον no boots on the ground.

Οι πολιτικοί και ο Μπάνον

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή ο αρχιτέκτοντας του MAGΑ Στιβ Μπάνον αποκάλυψε ότι υπάρχουν επαφές του περιβάλλοντος Τραμπ με Έλληνες πολιτικούς, χωρίς να τους κατονομάσει, καλώντας τους να αποκαλύψουν αυτοί αν θέλουν τις εν λόγω επαφές. Πάντως, για να ξέρετε μια από τις πολιτικούς που έχουν επαφή με την Ουάσινγκτον είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου, της οποίας ο χορός του YMCA είχε γίνει viral στο αμερικανικό Twitter. Προφανώς υπάρχουν κι άλλοι βέβαια.

Γεύμα Βορίδη-Παπαμιμίκου

Ένα τραπέζι με ιδιαίτερο πολιτικό και παραπολιτικό ενδιαφέρον είδε άνθρωπός μου το βράδυ του Σαββάτου στο κοσμικό Clochard της Θεσσαλονίκης και έσπευσε να με ενημερώσει. Μετά συζύγων λοιπόν συνέτρωγαν ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης και ο άλλοτε γραμματέας της ΝΔ Ανδρέας Παπαμιμίκος. Για όσους δεν θυμούνται, οι δύο άνδρες υποστήριζαν το 2015 την υποψηφιότητα του Απόστολου Τζιτζικώστα για την προεδρία της ΝΔ και σε κάθε περίπτωση έχουν καλή προσωπική σχέση. Ο Βορίδης ερχόμενος από την Πρέβεζα όπου είχε βρεθεί σε μια πίτα, έκανε στάση στη συμπρωτεύουσα, πριν συνεχίσει το πρόγραμμά του στον Κολινδρό Πιερίας και βεβαίως τίμησε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της πόλης.

To beef Κωνσταντοπούλου-ΚΚΕ

Φαντάζομαι πως έχετε παρακολουθήσει το beef μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του ΚΚΕ με προσωπικές επιθέσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στην Λιάνα Κανέλλη και διάφορα άλλα ευτράπελα. Προφανώς θα θέλατε να μάθετε την αιτία. Ε, προφανώς τα δυο κόμματα ψαρεύουν από τις ίδιες δεξαμενές ψηφοφόρων. Η Κωνσταντοπούλου είχε τόσα χρόνια μια κάπως απαλή αντίδραση από τη ΝΔ, κυρίως διότι εθεωρείτο πως κόβει ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Πλέον όμως η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά το θέμα των Τεμπών και φαίνεται πως κερδίζει σε δημοτικότητα - κυρίως μεταξύ των πιο αντισυστημικών ψηφοφόρων. Το ΚΚΕ από την άλλη, που είναι σε ανοδική τροχιά, βλέπει αυτή την τάση της Ζωής και λαμβάνει τα μέτρα του. Και βέβαια όταν τα βάζεις με το ΚΚΕ, θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για όσα έρχονται. Η κόντρα λοιπόν θα είναι σκληρή και αδυσώπητη.

Το νέο γραφείο της Προέδρου της Δημοκρατίας

Η κυρία Σακελλαρόπουλου μετρά αντίστροφα για τη λήξη της θητείας της στο Προεδρικό Μέγαρο αφού στις 13 Μαρτίου το αξίωμα θα αναλάβει ο Κώστας Τασούλας. Η κυρία Σακελλαρόπουλου προφανώς θα ιδιωτεύσει, αν και θα κρατήσει ένα γραφείο στη συμβολή των οδών Σίνα και Ακαδημίας. Εκεί θα βλέπει κατά καιρούς πολιτικούς και δημοσιογράφους αλλά και στελέχη της διοίκησης. Άλλωστε, η κυρία Σακελλαρόπουλου μέσα σε μια πενταετία απέκτησε πολιτική πείρα και αντίληψη για τα πράγματα, που θα είναι χρήσιμα για όποιους μπορούν να αξιολογήσουν την εμπειρία όλων των πολιτικών δρώντων στη χώρα.

H σφαγή της Νέας Αριστεράς

Για τα όσα γίνονται στη Νέα Αριστεράς σας έχω μιλήσει αρκετές φορές. Το κόμμα είναι διχοτομημένο ανάμεσα σε αυτούς που επιθυμούν αυτόνομη πορεία ή συνεργασίες με άλλα κομματίδια που προέκυψαν από στο ΣΥΡΙΖΑ και αυτούς που πιστεύουν πως πρέπει να επιστρέψουν στη μήτρα τους για να έχουν μέλλον στην πολιτική. Μαθαίνω πως τα μαχαίρια παραμένουν στα θηκάρια όμως δεν είμαστε μακριά από μια εσωτερική ρήξη που μπορεί να προκαλέσει κι άλλες εξελίξεις. Άλλωστε η Νέα Αριστερά αριθμεί μόλις 11 βουλευτές και η αποχώρηση δυο προσώπων θα σήμαινε πως η ΚΟ διαλύεται.