Στο επίκεντρο των διεθνών ενεργειακών εξελίξεων και στην αιχμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ενεργειακή αυτονομία και πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο μπαίνει η Ελλάδα με τη διήμερη Σύνοδο Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που ξεκινάει σήμερα στο Ζάππειο, παρουσία 4 Υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, 80 κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων, 25 Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε και 300 εκπροσώπων ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών.

Στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου που συνδιοργανώνει τη Σύνοδο είναι να αναδειχθεί ο αναβαθμισμένος γεωπολιτικός ρόλος της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να εδραιωθεί η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά αμερικανού LNG, ενώ συνιστά και ένα σαφές μήνυμα εμβάθυνσης της συνεργασίας ΗΠΑ και Ελλάδας στον τομέα της ενέργειας.

Πέραν των μεγάλων ενεργειακών deals που θα οριστικοποιηθούν σε αυτή τη Σύνοδο, τα βλέμματα στρέφονται στην Exxon Mobil που κατά πληροφορίες αναμένεται να ανακοινώσει την εκκίνηση ερευνών υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης. Για το θέμα άλλωστε προϊδέασε χθες και ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τους Υπουργούς Εσωτερικών, Ενέργειας και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για την ενέργεια και το περιβάλλον των ΗΠΑ. «Καταλαβαίνω ότι αύριο θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις ώστε, μετά από πολλές δεκαετίες, να πραγματοποιηθούν σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις στην Ελλάδα», είπε.

Η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται από Αθήνα και Ουάσιγκτον στον Κάθετο Διάδρομο αλλά και τις υποδομές που έχει αναπτύξει όπως ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα και αυτός στην Αλεξανδρούπολη, που καθιστούν την Ελλάδα κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και πύλη εισόδου μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία, μετατρέποντας την Ελλάδα σε στρατηγικό εταίρο για τις ΗΠΑ. Μαζί με το σχήμα 3+1 Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, η Ελλάδα συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργειακή ασφάλεια πολλών χωρών στην ευρύτερη περιοχή σε μία συγκυρία όπου η Ε.Ε απεξαρτάται σταδιακά από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Στην ενεργειακή ασφάλεια αποδίδει μεγάλη σημασία και ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Η ενεργειακή διπλωματία είναι ένα από τα εργαλεία που έχει χρησιμοποιήσει ο Πρόεδρος Τραμπ για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο. Πιστεύω, και εσείς καταλαβαίνετε, ότι η ενεργειακή αφθονία είναι ένα από τα στοιχεία που θα φέρουν ευημερία στον λαό σας, αλλά είναι επίσης ένα από τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να τερματίσουμε τη σύγκρουση στην Ανατολική Ευρώπη», τόνισε χθες στον κ. Μητσοτάκη ο Υπουργός Εσωτερικών και «τσάρος» ενέργειας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας σε αριθμούς

Τον τόνο θα δώσει αύριο ο Πρωθυπουργός με την ομιλία του στη Σύνοδο όπου αναμένεται να αναφερθεί στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη της περιοχής και το σχέδιο για επιπλέον επενδύσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η αναβάθμιση της διμερούς ενεργειακής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ αποτυπώνεται και στους αριθμούς και δη στις αυξημένες εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι πλέον ο κύριος πάροχος LNG στην Ελλάδα.

Το 2019 τα αμερικανικά φορτία LNG που παραδίδονταν στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 5% των συνολικών εισαγωγών και ισοδυναμούσαν με λιγότερες από 5 TWh, ενώ το πρώτο οκτάμηνο του 2025 αντιστοιχούσαν σε άνω του 80% των εισροών και άγγιξαν τις 20 TWh. «Η δυνατότητα της χώρας μας να λειτουργεί αποτελεσματικά ως εφοδιαστικός κόμβος για χώρες της ευρύτερης περιοχής αποτυπώνεται στην προώθηση μεγάλου μέρους των εισαγόμενων φορτίων» σημειώνουν οι ίδιες πηγές, καθώς το 2020 η Ελλάδα εισήγαγε περίπου 6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου αλλά εξήγαγε ελάχιστες ποσότητες ενώ το 2024 οι εισροές ξεπέρασαν τα 17 bcm αερίου και οι εκροές ανήλθαν στα 11 bcm.