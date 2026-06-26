Η κυβέρνηση «χτυπά» τον Τσίπρα σε αξιοπιστία και οικονομία: «Το rebranding είναι αμπαλάζ ίδιων πολιτικών»

Όσο ο Αλέξης Τσίπρας εντείνει τις πολιτικές του κινήσεις και εδραιώνει τη δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις, τόσο εντείνεται και η κριτική του Μεγάρου Μαξίμου που φροντίζει να υπενθυμίζει στους πολίτες το παρελθόν του και τα πεπραγμένα του, αναβιώνοντας ένα δίπολο από τα παλιά.

Ακόμη και η επιλογή του κ. Τσίπρα από τον Πρωθυπουργό ως υποθετικού συνοδηγού στο Ράλλυ Ακρόπολης αποτυπώνει αυτή τη στρατηγική στο δρόμο προς τις εκλογές.

«Όταν μπαίνεις συνοδηγός με έναν οδηγό σε αμάξι που δεν έχει αγωνιστικά καθίσματα ζαλίζεσαι, εύκολα θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ, σίγουρα δεν θα ζαλιζόταν», είπε, εκπέμποντας δύο ταυτόχρονα μηνύματα. Αφενός τη μομφή περί εξαπάτησης με κωλοτούμπες κ. Τσίπρα, αφετέρου την έμμεση επισήμανση ότι ο ίδιος είναι ο μόνος που μπορεί να κρατήσει γερά το τιμόνι της χώρας ακόμα και στις πιο δύσκολες και απαιτητικές καταστάσεις.

Η αξιοπιστία λοιπόν είναι σαφές ότι θ’ αποτελέσει ένα βασικό πεδίο αντιπαράθεσης με τον επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στηλίτευσε άμεσα χθες βράδυ την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίσει εαυτόν ως εκπρόσωπο της εντιμότητας στο πολιτικό σύστημα στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στον ALPHA μετά την ίδρυση του κόμματός του.

«Μιλάμε για τον πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικασθέντων υπουργών, του παραϋπουργείου Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με παραδοχή δικού του υπουργού, λειτουργούσε εντός του Μεγάρου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυποινιτών και του Ποινικού Κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης.

Πέραν της αξιοπιστίας, η ΝΔ είναι βέβαιο ότι θα εστιάσει την αντιπαράθεση και στο πεδίο της οικονομίας, χρεώνοντας στον Αλέξη Τσίπρα την εμμονή σε αποτυχημένες και επικίνδυνες για τη χώρα συνταγές σε συνδυασμό με τις ακοστολόγητες υποσχέσεις. Σε αυτό το πλαίσιο ενέταξαν και τον χθεσινό του ισχυρισμό ότι υπάρχουν διαθέσιμα προς διανομή 6 δισεκατομμύρια ευρώ, αναφερόμενος στο υπερπλεόνασμα.

Η κυβέρνηση αντέτεινε ότι η δέσμη φοροελαφρύνσεων 1,76 δις ευρώ της περσινής ΔΕΘ συνιστά τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα για άγνοια βασικών οικονομικών κανόνων και πολιτική που ενέχει τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού και νέων περιπετειών. Και τον προκάλεσε να δώσει σύντομα λεπτομερείς απαντήσεις για το οικονομικό του πρόγραμμα, τονίζοντας ότι απατάται αν νομίζει ότι «θα δοξάζεται κρυπτόμενος».

«Τρία είναι τα ενδεχόμενα: 1. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. 2. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. 3. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος, με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί ουσιαστικά να αποδείξει ότι το λεγόμενο rebranding του κ. Τσίπρα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το αμπαλάζ των ίδιων πολιτικών που αποδοκίμασαν οι πολίτες στις κάλπες.

Και σχολιάζουν ότι «καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης».