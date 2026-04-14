Η ντρίμπλα μέσω Συντάγματος, το κόστος των μέτρων για τα καύσιμα και ο... στρατιώτης Τουρνάς

Από σήμερα το Μαξίμου επιστρέφει σε ρυθμούς καθημερινότητας, καθώς ο Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του θα είναι στο πόστο τους. Ακόμα και αν ήθελαν μια ακόμη ημέρα χαλαρότητας, η συζήτηση της Πέμπτης στη Βουλή μετά το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη για τους θεσμούς και το κράτος δικαίου δημιουργεί ένα σημαντικό χρονικό ορόσημο, για το οποίος πρέπει να υπάρξει προετοιμασία.

Ο Μητσοτάκης πάντως δεν θέλει να περιοριστεί στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών που δεδομένα θα εγείρει η αντιπολίτευση και αναμένεται να προαναγγείλει την έναρξη της διαδικασίας για το Σύνταγμα, με την εισήγηση του να περιέχει και εκπλήξεις. Για παράδειγμα, εκτός από τη μείωση του αριθμού των βουλευτών και το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού, εξετάζεται ακόμα το όριο θητειών για βουλευτές και παράγοντες της αυτοδιοίκησης.

Ανησυχία για νέα μέτρα

Όσο ο πόλεμος δεν υποχωρεί και δεν διαφαίνεται φως στην άκρη του τούνελ τόσο θα απαιτούνται μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Οι παρεμβάσεις για τα καύσιμα έπιασαν κάπως τόπο, αν και οι τιμές δεν μειώθηκαν ραγδαία. Σε συνδυασμό με τις πτώσεις των διεθνών τιμών πάντως η κατάσταση έγινε κάπως πιο διαχειρίσιμη. Όσο η αβεβαιότητα όμως συνεχίζεται, τόσο θα συνεχίζεται και η χρεία της παρέμβασης και οι προβλέψεις για τον ενεργειακό τομέα δεν είναι καλές για όλον τον χρόνο. Το κόστος των μέτρων για τα καύσιμα ανέρχεται περίπου στα 200 εκ. ευρώ, καθώς άλλα 100 αντλούνται από την έκτακτη φορολόγηση σε φρουτάκια/καζίνο. Κατά πληροφορίες, δεν μπορεί να αποκλειστεί η μικρή παράταση του μέτρου και για τον Ιούνιο, καθώς άπαντες εκτιμούν ότι οι συνέπειες για τις οικονομίες θα διαρκέσουν ακόμα αρκετά, παρά την προοπτική παύσης των εχθροπραξιών.

Ο υποψήφιος και ο στρατιώτης

Από τους δύο εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που επιστρατεύτηκαν τις τελευταίες μέρες ο μεν Μαργαρίτης Σχοινάς θεωρείται βέβαιο πλέον ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ. Η μια οδός είναι η Α' Θεσσαλονίκης, η άλλη το γαλάζιο Επικρατείας. Ο δε Βαγγέλης Τουρνάς που επανήλθε στην Πολιτική Προστασία αναβαθμισμένος ως υπουργός είναι... στρατιώτης και ως τέτοιος έχει την αποστολή να φέρει εις πέρας την αντιπυρική περίοδο. Βουλευτικές φιλοδοξίες όμως δεν έχει.